金曲34／脆樂團奪最佳演唱組合獎！台大高材生夫妻檔：很不可思議
第34屆金曲獎頒獎典禮今（1）日晚間7點在台北小巨蛋舉行，本屆由韋禮安挑大梁擔綱主持重任，而最佳演唱組合獎由Crispy脆樂團奪下，兩位成員都是從台大研究所畢業的高材生，男主唱Skippy（盧羿安）和女主唱丁不拉丁（丁律妏）受訪時也高興直呼：「很不可思議！感覺身體跟意識是抽離的。」兩人從情侶變夫妻，也互相感謝對方，「我們一路走來從情侶變夫妻，很幸運，謝謝一路上幫助過我們的人」。
記者郭佩蓉/台北報導
今年是Crispy脆樂團二度入圍金曲獎最佳演唱組合獎，此次抱回首座最佳演唱組合獎，Skippy受訪時表示：「非常非常開心！聽到得獎當下腦袋空白，我覺得有一瞬間值得的感覺，家人也有來，就覺得讓家人感到驕傲很開心。我們一路走來從情侶變夫妻，很幸運，謝謝一路上幫助過我們的人！」丁不拉丁也說：「很不可思議，現在也沒有比較回神，感覺身體跟意識是抽離的。」更笑稱兩人從早到晚只吃貝果，非常餓，獎座對她來說很重，等等要先大吃一頓慶祝。
第34屆金曲獎頒獎典禮7月1日（六）在台北小巨蛋舉行，當日下午4點50分起LIVE轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並於臺灣電視台（台視主頻）播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其他播出平台還包括金曲官方網站、全球金曲YouTube頻道(台灣除外)、中華電信MOD、飛碟聯播網、新加坡StarHub、馬來西亞及汶萊Astro等都會播出。