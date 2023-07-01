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要求黃健瑋提告「法院正面對決」　她指控趁機侵犯：我不是第一個

▲黃健瑋在Me too運動中遭到網友指控醉後發生關係。（圖／記者葉政勳攝）
▲黃健瑋在Me too運動中遭到網友指控醉後發生關係。（圖／記者葉政勳攝）

記者羅凌筠/台北報導

化名Mia的女網友指控黃健瑋在2006年拍戲期間趁機性交，無法容忍黃健瑋以「情史豐富」回應、黃健瑋太太蔡亘晏說「當梗圖在看」等語，Mia今（1）日再度發文要求黃健瑋提告，「請黃先生不要閃躲、不要語焉不詳、不要逃避媒體。戲裡的陳家競（《人選之人—造浪者》角色）是有擔當的人，戲外的你又是什麼？如果我說的有任何一點不是事實，請你們夫妻提出告訴，讓我們在法院正面對決。」對此，黃健瑋透過經紀人回應：「我們剛才看到這個，我們先看看，有什麼回應再說。」

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Mia控訴2006年拍攝短片期間，黃健瑋在她服用史蒂諾斯之後，對她趁機性交。事發2、3年之後，Mia認識黃健瑋的同班同學Z，「某次聊天，Z突如其來丟出一句，『妳是不是和黃健瑋上過床？』我跟Z說了當時的狀況，Z沈默很久，最後吐出一句，『我早就聽過妳的名字了，黃健瑋說過的女生，妳的名字最好記。』Z接著說，『他絕對知道妳吃了藥，妳不是第一個。』」

▲黃健瑋（右）獻吻老婆蔡亘晏，在《人選之人》直播同框宣傳。（圖／大慕影藝提供）
▲網友要求黃健瑋（右）、蔡亘晏提告。（圖／大慕影藝提供）
黃健瑋針對女網友的發言，發律師函嚴正澄清爆料內容並非屬實、未有違反法律之行為。「年輕時確實有過很多交往對象，但對於報導中近20年前曾經來往的敘述，並非事實，本人絕無違法之情事。針對不實指控我們將委由律師進行後續的法律動作。對近日諸多事件感到難過與遺憾，也對所牽連的單位與朋友們感到非常抱歉。」

黃健偉的老婆蔡亘晏對此回應，「健瑋年輕時的確情史豐富，我和他結婚之前就已經摸透透他的過往了，但他是一個做事有底線、有原則的人，不會做出違法的事。平日裡關於錯誤，有做過的，他一定會承認並且道歉改進；而關於那些沒有做過的事，我自己是當梗圖在看。」黃健瑋在趁機性交的指控爆發後，接連神隱新作《八尺門的辯護人》、《默殺》宣傳活動。

而Mia無法接受黃健瑋的回應，表示：「你說未有違反法律之行為，請問，你的這些行為叫什麼？你很清楚當時我的女友是劇場導演、你的女友是北藝舞蹈系的學生，很多交往對象能當作開脫之詞嗎？請你和你的妻子收回情史豐富、當梗圖在看這些話，你對我做的事情不叫情史，我的遭遇也不是梗圖，我能理解你們必須否認，但否認之餘，實在不需要附帶嘲笑。」

▲網友控訴2006年間與黃健瑋發生關係。（圖／翻攝臉書）
▲網友控訴2006年間與黃健瑋發生關係。（圖／翻攝臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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