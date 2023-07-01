要求黃健瑋提告「法院正面對決」　她指控趁機侵犯：我不是第一個

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黃健瑋針對女網友的發言，發律師函嚴正澄清爆料內容並非屬實、未有違反法律之行為。「年輕時確實有過很多交往對象，但對於報導中近20年前曾經來往的敘述，並非事實，本人絕無違法之情事。針對不實指控我們將委由律師進行後續的法律動作。對近日諸多事件感到難過與遺憾，也對所牽連的單位與朋友們感到非常抱歉。」
黃健偉的老婆蔡亘晏對此回應，「健瑋年輕時的確情史豐富，我和他結婚之前就已經摸透透他的過往了，但他是一個做事有底線、有原則的人，不會做出違法的事。平日裡關於錯誤，有做過的，他一定會承認並且道歉改進；而關於那些沒有做過的事，我自己是當梗圖在看。」黃健瑋在趁機性交的指控爆發後，接連神隱新作《八尺門的辯護人》、《默殺》宣傳活動。
而Mia無法接受黃健瑋的回應，表示：「你說未有違反法律之行為，請問，你的這些行為叫什麼？你很清楚當時我的女友是劇場導演、你的女友是北藝舞蹈系的學生，很多交往對象能當作開脫之詞嗎？請你和你的妻子收回情史豐富、當梗圖在看這些話，你對我做的事情不叫情史，我的遭遇也不是梗圖，我能理解你們必須否認，但否認之餘，實在不需要附帶嘲笑。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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