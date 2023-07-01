金曲34／歌后歐陽菲菲獲特別貢獻獎！90度鞠躬致謝：永遠唱下去
如果只有兩個字能形容歐陽菲菲，那肯定就是傳奇！第34屆金曲獎特別貢獻獎頒給73歲旅日歌手歐陽菲菲，這是她演藝生涯第一座金曲獎，天后特地返台領取榮耀，主辦單位邀請A-Lin演唱歐陽菲菲的經典歌曲〈Love is over〉、〈擁抱〉、〈愛的路上我和你〉向前輩致敬，一連串發燒舞曲讓全場觀眾跟著旋律舞動，掀起頒獎典禮最高潮。
記者江芷稜/台北報導
獻獎人由陳復明致詞，他讚美歐陽菲菲為人寬厚豪爽，是勇敢的先行者，一個人遠征日本，即便唱的不是母語，仍以熱力四射的舞台表演風靡日本，但她從來沒有忘記自己的家鄉，多次奔波兩地以歌聲慰藉歌迷，「她是風格獨特且具有啟發性的歌手，影響樂壇深遠，很榮幸能頒給她這個獎」。
隨後，歐陽菲菲從大螢幕後走出來領獎，一頭招牌長捲髮造型，亮麗風采不減當年，她開心舉起獎座，向粉絲們熱情打招呼，感謝金曲獎及一路支持自己的樂迷朋友，「在自己生長的土地上領取這個獎，我感到非常榮幸，唱歌與表演一直是我人生的夢想，如果可以我會永遠的唱下去，永不放棄」。
在全場感動氣氛下，歐陽菲菲緩緩清唱經典歌曲〈感恩的心〉，以「感恩的心，感謝有你，伴我一生，讓我有勇氣做我自己」，伴隨她溫暖的歌聲，喚醒台下觀眾許多難忘回憶，傳奇歌后隨即90度深深一鞠躬，並對觀眾喊話「菲菲愛你們」，翩翩風采及謙虛為懷的態度，成為金曲盛典上令人難忘的一幕。