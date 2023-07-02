捍衛戰士撤台國旗效應　美軍禁協製屈服中國審查電影

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此舉在美國遭受批評後，加上騰訊據傳撤資，中華民國和日本的國旗才重新出現在最後版本的電影中。
美國共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）在美國2023財政年度國防政策法中加入相關限制條文，五角大廈也在法案通過後更新與製片公司的合作規則。克魯茲曾痛批好萊塢片商討好中國，遵守中共審查制度，還舉「捍衛戰士」等片為例。
根據Politico取得的美國國防部最新文件，想要美國軍方協助拍攝的製片公司現在必須承諾，他們不會讓北京對影片進行更動。
根據文件中描述的新規則，「當有可論證的證據證明，影片製作計畫已經或很可能遵守中華人民共和國政府的要求，…而讓內容遭到明顯的審查修改，以促進中華人民共和國的國家利益時」，美國國防部「將不會提供製作協助」。
好萊塢數十年來和美國國防部保持良好的共生關係。五角大廈允許製片公司在軍事基地、海軍艦艇或其他地點拍攝，並參與製作過程；美軍則因為電影描繪軍人的正面形象而受益。製片公司和導演則從中獲得如實的拍攝場景和專業技術。
克魯茲肯定五角大廈修改規定。他說：「中國共產黨在政治宣傳和內容審查方面花費數以十億計美元，多年來好萊塢協助他們審查內容，好讓電影能在中國上映；但同時又與美國政府合作，讓同樣的電影得以製作。」
克魯茲表示，新規範「將強制製片公司只能二選一。我審慎樂觀相信，他們會做出正確的選擇、拒絕中國的勒索。」（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1120701