金曲34／青峰奪最佳專輯！調侃陳君豪露美胸：謝謝影響我的每個人
第34屆金曲獎頒獎典禮今（1）日晚間7點在台北小巨蛋舉行，本屆由韋禮安挑大梁擔綱主持重任，青峰以《馬拉美的星期二》奪下年度專輯大獎，他不改幽默性格，虧製作人陳君豪露出美胸，接著正經地說：「我覺得我的生活都濃縮在每一張專輯裡，謝謝影響我的每一個人！」
記者楊穎軒、郭佩蓉／台北報導
青峰感謝陳君豪陪他走過艱辛的旅程，容忍他的不專業，「陪我製作專輯還製作我的心靈，可以受盡挫折卻毫髮無傷」，並說媽媽應該抱怨屁股很痛，但今天沒有白來了，他也提到MeToo運動，「我想現在很多人都有著傷痛，希望那個聲音都可以說出來，好好聽見，謝謝勇敢的聲音，因為你們正在創作著更美好的世界，我將繼續為這個世界歌頌。」
奪獎後被問心情，青峰說很餓，邀媒體趕快結束下班去吃飯，「我其實沒什麼心情，因為我覺得我這幾年漸漸走向出家化，很感動看到安溥穿禮服，她很少讓自己穿得很漂亮，很感動，我整個晚上都在想慶功宴的餐廳的菜單上的菜，什麼都想吃！」
第34屆金曲獎頒獎典禮7月1日（六）在台北小巨蛋舉行，當日下午4點50分起LIVE轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並於臺灣電視台（台視主頻）播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其他播出平台還包括金曲官方網站、全球金曲YouTube頻道(台灣除外)、中華電信MOD、飛碟聯播網、新加坡StarHub、馬來西亞及汶萊Astro等都會播出。