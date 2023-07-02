金曲34／A-Lin第5度入圍奪歌后！抱爸媽哭慘：為這天彩排16年
不愧是乘風破浪的姐姐！5度入圍最佳女歌手的A-Lin，終於打破非創作歌手限制，在爸媽的見證之下，奪得金曲獎最佳女歌手，她一聽到自己的名字眼淚奪眶而出，激動擁抱家人，並表示「高矮胖瘦，我就是我」。
記者江芷稜/台北報導
A-Lin自2006年發行首張專輯《失戀無罪》後，隔年就入圍最佳新人獎，成為金曲獎常客，可惜一直未能拿下獎項，這次她以《LINK》第五度入圍最佳女歌手，事前呼聲極高，終於能如所願拿下歌后，A-Lin當場淚崩，激動擁抱一起陪她走紅毯的爸媽。
她拿出厚厚一疊小抄，說要佔用大家一點時間，因為這一天自己彩排了16年，「這是我過去寫下的得獎感言，要用熊仔、熱狗的Rap方式念感言，準備6次終於走到了這裡」，並感謝一票工作夥伴及爸媽見證自己的上台，「今年豐年祭多了一座金曲獎」。她也感謝女兒給了自己很多靈感，最後感謝自己，因為音樂若沒有感動自己，無法唱出這麼多好歌。
第34屆金曲獎頒獎典禮7月1日（六）在台北小巨蛋舉行，當日下午4點50分起LIVE轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並於臺灣電視台（台視主頻）播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其他播出平台還包括金曲官方網站、全球金曲YouTube頻道(台灣除外)、中華電信MOD、飛碟聯播網、新加坡StarHub、馬來西亞及汶萊Astro等都會播出。