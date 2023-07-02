身心障礙者創意市集第二彈！吹夏季慶典風 好吃好玩好熱鬧
高市府勞工局在博訓中心廣場舉辦今年第二場充滿夏季慶典風格的「身心障礙者創意市集」活動。現場邀集35家特色美食、手作品牌攤位，其中並有博訓中心職訓班學員設攤，展現所學技能與成果，吸引許多民眾前往共襄盛舉、熱情採購。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府勞工局表示，希望能透過創意市集，讓更多身心障礙者建立自信，勇敢迎接未來挑戰。創意市集現場「布布精心」攤位，是由布藝班職訓師帶領結訓學員展售布藝手作商品，如文創手作背包、各式袋物、家飾品及刺繡小品等。
博訓中心皮件製作班亦在現場設攤，每一件商品都是學員發揮創意，運用各式技巧精細製作而成，像是學員阿美（化名）此次以「Amy皮革手作坊」展出許多精心設計的創意皮件商品，精緻程度令不少民眾驚艷；其他委訓單位如高醫復健中心學員所設的美食攤位，帶來美味手作豆干及茶葉蛋等各式台灣在地小吃美食，讓現場民眾一飽口福。
高市府勞工局局長周登春1日也蒞臨現場，鼓勵並嘉勉設攤的學員及有意願投入微型創業的弱勢朋友。周登春表示，勞工局今年預計辦理4場次「深愛築夢創意市集」，提供他們一展長才的平台和機會。後續2場市集活動，預計分別於8月及10月前進「愛河之心公園」擴大辦理，除了有多元創意市集外，還有公益星空音樂會，請市民朋友持續關注博愛職業技能訓練中心官方網站，或上臉書小勞向前行粉絲專頁查看最新活動資訊。