金曲34／A-Lin等16年奪歌后！忘謝老公 「7字揭真相」
第34屆金曲獎在昨（1）日晚圓滿落幕，幾家歡樂幾家愁，索尼音樂旗下藝人，韋禮安擔任典禮主持人，A-Lin奪下新科歌后寶座；彭佳慧抱走客語歌后；熊仔則是奪下「最佳華語專輯獎」，讓索尼音樂含金量頗高，唱片公司於今（2）日凌晨舉辦慶功宴，盛大慶祝，A-Lin被問到感謝詞忘記謝謝老公，她難得放閃喊：「愛你在心口難開。」
記者吳雨婕/台北報導
今年的金曲獎評審團主席陳建騏提到評選歌后時，A-Lin以過一半的票數，壓倒性勝利，A-Lin得知後謙虛的說：「哇！可能是我的體型吧！感謝評審給我的肯定，我（之前）都是志在參加不在得獎。」她還直言下一座金曲獎不敢想，只想好好享受這一刻。
等了16年A-Lin才首度拿下歌后，在慶功宴上，她開玩笑嗆聲金曲獎：「你沒有眼光！」以幽默方式表達這16年的等待，受訪時，A-Lin感謝爸媽，接著表示，爸爸是部落今年的頭目，所以在金曲獎前為了撫平她的緊張，幽默的對她說：「妳今天沒有得獎，我就變『木頭』囉！」
A-Lin獲獎後，在講感謝詞時少了老公，訪問時她笑說，她有感謝家人，老公已經包含在家人裡面了，難得放閃：「愛你在心口難開啦！」她提到，目前還沒有看手機的祝賀訊息，媒體拱她現場立刻查看手機，她巧妙表示：「不可能現場直播，直接哭吧！」而正當記者想要追問A-Lin與老公近況，她低調迴避喊：「下一題！」