金曲34／彭佳慧奪客語歌手！自爆兒為他現身 被問婚事喊：瘋了嗎
彭佳慧首度發行客語專輯《我在客廳做的夢》，就奪下金曲獎「最佳客語歌手獎」，在（2）日的慶功宴上，彭佳慧吐露心裡話，直言想得的是「最佳客語專輯獎」，被問到有沒有被獲得客語歌手的喜訊「沖婚頭」，她傻眼問：「瘋了嗎？」還提到兒子有來金曲獎，且是為了熊仔特地來的。
記者吳雨婕/台北報導
彭佳慧受訪時，撒嬌表示：「我想得最佳客語專輯獎。」她認為，雖然客語數量沒有華語專輯多，每一張都是菁英，「我要說的是，專輯如果有時間去聽，就會知道每張都很好，我只是代表出來領獎，我只是比他們唱好一點，所以拿了客語歌手獎，我們真的做得不錯，有入圍就是肯定。」
昨天的金曲獎，彭佳慧的孩子們都來到現場，「我現場找不到他們，我兒子其實是來看熊仔的！」被問到奪下金曲獎後會不會有其他喜訊，她驚呼：「你瘋了嗎？我不是結過婚了嗎？我好不容易（從婚姻）跳出來。」而接下來她得準備即將到來的高雄場演唱會，還要飛大陸工作，因此短期間內無法好好慶功。
彭佳慧透露，預計在兒女放暑假時，帶孩子們到日本度假，至於男友是否同行？她打趣說：「你們可以在機場等我。」她見到一旁獲得「最佳華語專輯獎」的熊仔，提到兒子很喜歡熊仔，所以常常對兒子說：「不要覺得演藝圈可以隨便進來，是誰誰誰的小孩，就因此而紅！你們要像熊仔這麼會念書，Rap寫的言之有物。」