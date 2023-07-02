金曲34／洪佩瑜無預警曝喜訊！推出2023年全新版本〈踮起腳尖愛〉
第34屆金曲獎頒獎典禮昨（1）日晚間7點在台北小巨蛋舉行，本屆由韋禮安挑大梁擔綱主持重任，洪佩瑜不負眾望拿下最佳新人獎，她激動地表示自己腦筋一片空白，也很感謝大家把這個獎給她。在慶功宴時，她也無預警公布喜訊，透露已在今（2）日凌晨0點0分於串流媒體平台推出2023年全新版本的〈踮起腳尖愛〉，「做這件事很有意義，也想跟大家分享一下，這幾年我長大成什麼樣的人，有新版本可以聽聽看」。
記者郭佩蓉/台北報導
洪佩瑜在慶功宴後終於進食，她笑說：「吃過東西後，有種真的回到現實的感覺，有一個新的動力要往前進！」也透露有收到哥哥傳來的訊息；被問到是否會羨慕脆樂團兩位主唱即將辦婚禮，她也坦言：「我其實就是不管什麼狀態都很好 ，有沒有遇見一個合適的人、好的伴侶，都是緣分，也不是硬要強求，把目前該做的事做好，就是目前人生最重要的事。」
洪佩瑜也說道，得獎後拿到獎金，想請所有一起完成專輯製作的人吃飯，「我不是一個全部都可以自己創作的人，還有一些夥伴，製作過程很長，有些夥伴都還沒見過，希望可以約吃飯聊聊天」；而2011年洪佩瑜以〈踮起腳尖愛〉爆紅，如今過了12年，她也推出2023年全新版本的〈踮起腳尖愛〉，想讓歌迷朋友們知道她這幾年長大成什麼樣的人。
談到未來規劃、是否會推出新作品，她也表示：「不會等到十年啦，但很多東西還是需要時間去醞釀，因為我無法保證，但我知道不會太久。得獎到現在還是有點覺得不可思議，這是一個很好的鼓勵，有更多挑戰要繼續往前，期待之後有更多作品。」而對於新計畫，她也透露現在開始會做一些田野調查，「像是對什麼有興趣、想跟誰合作，會先做很多調查」，最後，即將在9月舉辦演唱會的她，被問到為何不加場，她也打趣表示：「怕加場賣不完！沒有啦，因為沒場地，這個演出就是，我覺得一場就是最棒的，有機會聽到的人很棒，但留點遺憾也很美。」