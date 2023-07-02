金曲34／鄭宜農「貓毛」加持奪雙金　前夫楊大正衝慶功宴道賀

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鄭宜農領獎時為Me too運動發聲，她說：「其實是不確定我還有沒有機會上台，在我能夠說話的時候，有點撫慰、支持都好。」自身有遇到性騷擾的類似經驗嗎？她說：「身為女生或多或少吧，因為很多零散感受這樣過去，不斷反覆想說當下希望有更好的反應，近期很認真在感受這種氛圍去寫歌，雖然不舒服的能量一定會有，但是這個過程是必要的，我要唱到100歲。」
而談到本屆主持人韋禮安的表現？鄭宜農說：「我覺得很好，我跟他一樣雙魚座的，一定是說好。」而艾怡良念錯名字把最佳單曲製作人獎項錯頒給陳建瑋，鄭宜農正能量看待：「我覺得她跟建瑋得處理很好，他們盡力讓整件事往正的方向前進，當下替艾怡良緊張一下，以結果來說我鬆一口氣。」她也說歌后獎金一半會捐給公司錄音用，另一半存起來，專輯獎金分一半給製作人後也是存起來。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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