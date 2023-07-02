金曲獎「頒獎卡片內容」曝光！觀眾一看原諒艾怡良：難怪念錯

金曲34／鄭宜農「貓毛」加持奪雙金　前夫楊大正衝慶功宴道賀

▲台語歌后鄭宜農帶「貓毛」當幸運物。（圖／特約記者林敬原攝）
▲台語歌后鄭宜農帶「貓毛」當幸運物。（圖／特約記者林敬原攝）

記者羅凌筠/台北報導

36歲鄭宜農昨（1）日奪第34屆金曲獎最佳台語女歌手、最佳台語專輯，前夫楊大正驚喜現身慶功宴道賀，因為楊大正是評審，鄭宜農透露2人在小巨蛋後台碰到沒有交談，「我不能跟他打招呼，擦肩而過一瞬間用眼神互動。」被問到好友林予晞有沒有傳訊恭喜？鄭宜農臉紅說：「很多人都傳訊息給我，會陸續跟朋友見面慶祝。」被問到身上有幸運物嗎？鄭宜農帶了「貓毛」。

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▲台語歌后鄭宜農把金曲獎金當錄音基金。（圖／特約記者林敬原攝）
▲台語歌后鄭宜農把金曲獎金當錄音基金。（圖／特約記者林敬原攝）
鄭宜農收到印象最深刻的訊息，來自導演父親鄭文堂，「他說我今天的造型很好看，他很少說這種話，值得紀念，他也常在獎項裡面來來去去，要我平常心，他對我當歌手滿驕傲的，要說對爸爸有交代的話，就是他花錢在我身上有些回饋。」被問到歌后、專輯哪個獎比較震撼？她說還是女歌手獎，「因為旁邊坐的都是不敢看的人、很尊敬的前輩，跟黃妃姐、秋鳳姐她們坐在一起感覺很奇幻，輸給她們也心甘情願。」

▲鄭宜農收到父親鄭文堂和好友林予晞的祝福簡訊。（圖／特約記者林敬原攝）
▲鄭宜農收到父親鄭文堂和好友林予晞的祝福簡訊。（圖／特約記者林敬原攝）
鄭宜農領獎時為Me too運動發聲，她說：「其實是不確定我還有沒有機會上台，在我能夠說話的時候，有點撫慰、支持都好。」自身有遇到性騷擾的類似經驗嗎？她說：「身為女生或多或少吧，因為很多零散感受這樣過去，不斷反覆想說當下希望有更好的反應，近期很認真在感受這種氛圍去寫歌，雖然不舒服的能量一定會有，但是這個過程是必要的，我要唱到100歲。」

▲鄭宜農（右）在金曲慶功宴與前夫楊大正合體。（圖／記者羅凌筠攝）
▲鄭宜農（右）在金曲慶功宴與前夫楊大正合體。（圖／記者羅凌筠攝）
而談到本屆主持人韋禮安的表現？鄭宜農說：「我覺得很好，我跟他一樣雙魚座的，一定是說好。」而艾怡良念錯名字把最佳單曲製作人獎項錯頒給陳建瑋，鄭宜農正能量看待：「我覺得她跟建瑋得處理很好，他們盡力讓整件事往正的方向前進，當下替艾怡良緊張一下，以結果來說我鬆一口氣。」她也說歌后獎金一半會捐給公司錄音用，另一半存起來，專輯獎金分一半給製作人後也是存起來。

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