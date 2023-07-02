金曲獎典禮5大亮點超狂！艾怡良「頒錯獎最糗」　他奪歌王超感人

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有「怪物新人」封號的洪佩瑜，等了10年終於出道，過去大眾對她的印象僅有《墊起腳尖愛》一首歌，如今她以專輯《明室》突破重圍，在本次金曲獎入圍8項大獎，不負眾望奪下「最佳新人獎」的獎項。洪佩瑜受訪時表示「想把這個獎送給家人，給媽媽、哥哥、嫂嫂以及在天上的爸爸，音樂可以傳的很遠，音樂應該也可以傳到天上，這個是祂給我的禮物，給祂，也給很多人的聽見，他會很開心我做好準備。」
🟡阿吉仔首奪金曲歌王！超暖心感言全場動容
以「命運的吉他」一曲成名的阿吉仔現年66歲，是今年入圍者中最資深的歌王，過去曾經兩度問鼎金曲獎但都未成功得獎，這次暌違9年再度入圍金曲獎，終於成功拿下獎項。
阿吉仔在上台發表感言時表示「我一直告訴自己，我的人生過的會比別人辛苦、更艱難，但要比別人更認真、要比別人更打拼，感謝在我人生最辛苦、無奈、無助時，不惜一切陪伴他走遍全台灣的太太，在這個地方我要說一聲，心愛的，謝謝」全場鼓掌聲不斷。
🟡A-LIN五度挑戰歌后成功！忘記感謝老公變亮點
A-LIN自2006年發行首張專輯《失戀無罪》後，隔年就入圍最佳新人獎，成為金曲獎常客，可惜一直未能拿下獎項，這次是她第五度挑戰金曲歌后的寶座，終於成功拿下獎項。不過搞笑的是，A-LIN在台上感謝一大票人，卻未提及老公黃甘霖，讓外界有婚變的質疑聲浪，A-LIN則在慶功宴表示「有啦！家人就包括了，愛你在心口難開」當場閃瞎眾人。
🟡艾怡良頒錯獎尷尬爆！他致詞一半被請下台
艾怡良和James Fauntleroy頒發最佳單曲製作人獎時，把得獎名單看成金曲獎主席簽名，一開始先把得獎人名字唸成主席的名字「陳建騏」，後來因為看不懂「騏」字向旁人求救，由於入圍者剛好有一位「陳建瑋」，於是司儀便提醒她，於是陳建瑋便上台領獎，沒想到致詞到一半，工作人員衝上台表示頒獎錯誤，艾怡良則上前趕緊道歉，並公布真正得獎者是嘟嘟、周已敦，讓全場尷尬到不行。
事後艾怡良也開直播痛哭道歉，希望大家能夠給自己一個機會，自己也會一個一個向對方致歉，不少粉絲看了也非常心疼。
🟡林俊傑Live演唱超強！唱哭恩師林秋離遺孀
林俊傑這次擔任特別貢獻獎的演出嘉賓，因為獲獎人林秋離是他的恩師，也曾經幫他寫過多首歌曲，包括《不為誰而作的歌》、《曹操》等等，林俊傑以一系列的組曲自彈自唱，背景罩著以林秋離經典歌詞做成的圍欄，搭配林俊傑動人的歌聲，最後也對著鏡頭說出「秋離老師謝謝你」，讓台下林秋離的遺孀感動落淚。