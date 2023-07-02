NBA／Damian Lillard決定向拓荒者申請交易 熱火將是他個人首選
Damian Lillard最終仍無法抵擋時代潮流，根據記者Chris Haynes的報導，這位明星後衛今天早上已經向波特蘭拓荒者交易申請。後續另一名知名記者Shams Charania補充報導，他本人的首選是被交易到邁阿密熱熱火，聖安東尼奧馬刺也可接受。
記者黃建霖/綜合報導
Lillard此前在2019年與拓荒者簽下一份4年1.76億美元超級頂薪合同，將在2024-25賽季結束後到期。去年7月，他又與球隊達成2年1.2億美元的超級頂薪提前續約協議，因此合約將一直到2026-27賽季（球員選項）才會到期，屆時他將年滿37歲。
熱火和布魯克林籃網目前是Lillard的主要追求者，而前者的籌碼預計將圍繞Tyler Herro和Duncan Robinson為主體，Jimmy Butler也已經向球隊要求希望能全力追求Lillard。
下賽季Lillard的薪水為4564萬美元，他上一季場均上場36.3分鐘，可得到32.2分4.8籃板7.3助攻，正處於生涯巔峰。他是一名能夠影響比賽的球員，若加盟到熱火這種總冠軍賽等級的球隊，將影響未來幾年聯盟爭霸的格局。