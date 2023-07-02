NBA／湖人順利留下雙衛Reaves、Russell　自由市場頭2天大獲全勝

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在今年季後賽，Russell的表現差強人意，場均得到13.3分4.6助，投籃命中率為42.6%，在西區決賽某些時候甚至不在關鍵陣容之中。湖人在季後簽下Gabe Vincent是另一個替代他的選擇，可能也是他最終願意點頭簽下相對平價合約的原因。
而Reaves方面，則是以4年5600萬美元的合約留下，本來外傳他的表現可能獲得一份年薪2000萬以上的合約，不過由於他本人有極強的意願留在湖人，市場開啟後外界的報價似乎沒有那樣積極，湖人一樣用一個球隊很滿意的價格就將其留下。
Reaves的這份合約在第4年為球員選項，還包含15%交易保證金，這實際上只是湖人在早鳥權續約的情況下所能開出的最大合約，過程比想像中順利許多。
留下Reaves對湖人來說意義重大，上個賽季他湖人出戰64場，場均能得到13分3籃板3.4助攻；季後賽出戰16場，場均能得到16.9分4.4籃板4.6助攻，實際上是球隊第3好的球員，也很適合在LeBron James和Anthony Davis身邊打球。
完成這筆交易後，湖人加上昨天簽下Vincent、Taurean Prince和Cam Reddish；以及續約八村壘，目前陣容深度已經十分雄厚，自由市場開啟後的前兩天就打出一場漂亮的勝仗。