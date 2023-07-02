NBA／Westbrook續留快艇！簽2年2.4億合約 雙方良好的合作將繼續
自由市場開啟後第二天，「威少」Russell Westbrook沒有意外的選擇留在洛杉磯快艇，根據ESPN報導，他將與球隊達成一份2年800萬美元（約2.4億台幣）的合約，第二年為球隊選項。
記者黃建霖/綜合報導
Westbrook上賽季被交易離開湖人之後，很快被爵士給裁掉，之後決定底薪加盟快艇。他該季共為快艇出賽21場，能得到15.8分4.9籃板7.6助攻，投籃命中率48.9%。季後賽也在球隊出現傷兵狀況時挺身而出，打出前明星球員的風采。
在今年自由市場開啟後，快艇就曾聯繫Westbrook，但只願意給他380萬美元的合約。他個人沒有馬上選擇簽約，而是市場上進行觀望，但隨著各隊交易操作底定，他最終選擇留隊。
威少生涯至今，拿過一次年度MVP、9次入選全明星、2次拿下NBA得分王、3次NBA助攻王、2次進入年度第一隊，5次入選第二隊，2次入選第三隊。
儘管生涯進入暮年，但他仍然透過上賽季後段的表現，證明自己可以在一隻季後賽球隊中做出重要貢獻。如果快艇在之後沒有更大的動作，Westbrook原有的角色可望得到提升。