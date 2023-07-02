艾怡良頒錯獎「陳建瑋是誰」？高EQ神反應變高潮 背景起底大圈粉
第34屆金曲獎（1）日落幕，幾家歡樂幾家愁，不少征戰歌壇多年的實力派歌手終於獲得肯定。然而，同樣身為金曲歌后的艾怡良在頒獎時卻翻車，不慎把得獎人看成主席陳建騏的簽名，讓入圍者陳建瑋誤以為自己得獎，結果感言講到一半又被緊急更正「獎項得主另有其人」，而陳建瑋則是幽默表示自己今天也來擔任頒獎人，高EQ神回獲得滿堂彩，不少網友也好奇這位音樂人的來歷，沒想到才發現人家早得過台語男歌手獎，甚至替林俊傑編出不少神曲！
記者張嘉哲/綜合報導
陳建瑋可以說是本屆金曲獎的最大苦主，感言都講一半了才被告知是「頒錯獎」，而事實上，陳建瑋從高中之後就離開家鄉北上，開啟他的音樂之路，是一位音樂製作人也是歌手，他在2013年發行首張台語專輯《三十岀頭》，憑藉該張專輯榮獲第25屆金曲獎最佳台語男歌手獎、最佳台語專輯獎；後來推出的第2張個人專輯《古倫美亞》在第27屆金曲獎中同樣也榮獲最佳台語男歌手獎、最佳台語專輯獎，實力不容小覷。
除此之外，創作能量爆棚的他，過去還曾經幫林俊傑歌曲〈江南〉、〈豆漿油條〉、〈一千年以後〉、〈突然累了〉、〈西界〉、〈醉赤壁〉、〈愛笑的眼睛〉、〈握不住的她〉等超夯歌曲擔任編曲人，在楊培安、劉德華、徐懷鈺等人的專輯也都能見到他的製作與作品。這次替邵大倫製作〈變身〉，原以為又再奪最佳單曲製作人獎，沒想到只是空歡喜一場，還是有些可惜！
而令人最驚豔的是，2005年，當時陳建瑋原本要和邱澤、蔡政勳組男團，但後來因為唱片公司有其他規劃，所以才沒有成團。
對於艾怡良頒錯獎的事情，陳建瑋也在臉書上發文表示「我人還在現場，剛剛艾怡良有過來跟我在再三道歉，滿懷歉意，其實我一點都不在意啦，這個獎有入圍就已經很開心了，一點都不遺憾呀」超大器的發言圈粉不少人，留言區還湧入整排藍勾勾人物與觀眾表示「謝謝艾怡良讓我認識你！你的歌真的非常好聽！」、「支持你！希望明年輪到你拿獎」、「超愛你的《古倫美亞》專輯啦！難怪昨天看你很熟悉，加油喔！」