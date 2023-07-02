NBA／Brook Lopez以2年14.7億價碼留隊 公鹿冠軍核心仍然不變
35歲的中鋒Brook Lopez今年夏天被很多球隊追求，包含休士頓火箭等隊都曾開給他年薪2千萬以上的合約。但最終他決定留在密爾瓦基公鹿，雙方達成一份2年4800萬美元（約台幣14.7億台幣）的合約。如此公鹿也大致上續留了原先的主力陣容，沒有做出太多變化。
記者黃建霖/綜合報導
在2018年加盟公鹿隊之後，Lopez一直是球隊的先發中鋒，不僅提供了出色的籃下終結能力，還幫助球隊在2021年拿下總冠軍。上賽季中，他出賽78場，場均可貢獻15.9分6.7籃板板2.5阻攻，投籃命中率53.1%，三分球命中率37.4%。
Lopez和「字母哥」Giannis Antetokounmpo組成的禁區是沒有太多人能夠挑戰的，也是公鹿堅強防守的核心。而且前者願意去做很多藍領工作保護自家球星，這些年來他的Hustle數據排名都很高。
昨日，3屆全明星球員Khris Middleton透過經紀人向ESPN表示，他已經同意簽下3年1.02億美元（約台幣31.2億）續約合約。再加上今天Lopez留隊，公鹿基本上續留了大部分主力球員。
只不過在上賽季首輪失利後，外界本來預期公鹿會做出一些積極的陣容改動，不過在季後他們似乎僅僅是決定將總教練更換為Adrian Griffin，相信現有輪換仍有足夠爭奪冠軍的能力。