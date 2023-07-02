NBA／勇士確定失去DiVincenzo！上賽季2項數據寫新高　將轉隊尼克

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在出場順位排在「浪花兄弟」和Jordan Poole之後的情況下，DiVincenzo仍然努力地扮演自己的角色，讓勇士得到更多輪換彈性。並幫助球隊拿下西區第6種子，他在例行賽是一名稱職的替補後衛。
灣區需要DiVincenzo這種人才，他能在無球時做出貢獻、防守有一定水準，能隨時在場上做出正確的判斷。他是勇士在後場輪換上重要的一員，但現實卻是球隊在季後很難留下他。
在投入自由市場後，DiVincenzo值得一份中產合約的報價，由於沒有鳥權，勇士最多只能給他開出起薪540萬美元的價碼，這個價錢沒有太大的吸引力。因為尼克、活塞、灰狼和公牛都對他很感興趣。
最終尼克成為了DiVincenzo選擇的去處，紐約本來在清出Obi Toppin的合約後，有一些薪資空間，想在自由市場上等待「大魚」，不過隨著市場大致趨於穩定，他們最終決定簽下前者，補強三分球能力。
DiVincenzo和尼克的2名主力球員Jalen Brunson及Josh Hart皆為維拉諾瓦大學的校友，他曾幫助球隊在2016年和2018年奪冠，在當年戰勝密西根大學的冠軍賽中，曾替補出賽砍下 31 分，創造了四強賽紀錄，也抱回四強賽MOP(最傑出球員獎)獎座。