MLB／神奇大谷翔平又開轟！單季30轟出爐！穩居全壘打王

NBA／勇士確定失去DiVincenzo！上賽季2項數據寫新高　將轉隊尼克

▲前勇士隊後衛Donte DiVincenzo將以一份4年5000萬的合約加盟紐約尼克隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲前勇士隊後衛Donte DiVincenzo將以一份4年5000萬的合約加盟紐約尼克隊。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

根據ESPN記者Adrian Wojnarowski報導，前勇士隊後衛Donte DiVincenzo將以一份4年5000萬的合約加盟紐約尼克隊。他上賽季的三分球命中率達到39.7%，場均送出3.5次助攻，兩項數據都是生涯新高。

我是廣告 請繼續往下閱讀
DiVincenzo去年和勇士簽下一份2年923萬美元的合約，2023-24賽季是球員選項。上賽季，他為勇士出賽72場，場均能得到9.4分4.5籃板3.5助攻1.3抄截，投籃命中率43.5%，三分命中率39.7%。

在出場順位排在「浪花兄弟」和Jordan Poole之後的情況下，DiVincenzo仍然努力地扮演自己的角色，讓勇士得到更多輪換彈性。並幫助球隊拿下西區第6種子，他在例行賽是一名稱職的替補後衛。

灣區需要DiVincenzo這種人才，他能在無球時做出貢獻、防守有一定水準，能隨時在場上做出正確的判斷。他是勇士在後場輪換上重要的一員，但現實卻是球隊在季後很難留下他。

在投入自由市場後，DiVincenzo值得一份中產合約的報價，由於沒有鳥權，勇士最多只能給他開出起薪540萬美元的價碼，這個價錢沒有太大的吸引力。因為尼克、活塞、灰狼和公牛都對他很感興趣。

最終尼克成為了DiVincenzo選擇的去處，紐約本來在清出Obi Toppin的合約後，有一些薪資空間，想在自由市場上等待「大魚」，不過隨著市場大致趨於穩定，他們最終決定簽下前者，補強三分球能力。

DiVincenzo和尼克的2名主力球員Jalen Brunson及Josh Hart皆為維拉諾瓦大學的校友，他曾幫助球隊在2016年和2018年奪冠，在當年戰勝密西根大學的冠軍賽中，曾替補出賽砍下 31 分，創造了四強賽紀錄，也抱回四強賽MOP(最傑出球員獎)獎座。

NBA／Green的續約合約細節滿滿　將為勇士節省13.1億豪華稅帳單

NBA／Draymond Green將和勇士續簽4年長約　總金額達到30.6億

NBA／勇士預計簽下208公分大前鋒Dario Saric　看中其三分球能力

NBA／勇士後衛DiVincenzo決定跳出合約　球隊薪資緊繃恐難以留人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀