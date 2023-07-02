今明防劇烈天氣！午後大雷雨下不停 台北等7縣市亮「高溫燈號」
今（2）日各地天氣持續暖熱，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，今明兩天的大氣不太穩定，各地近山區在中午過後，由於強對流發展旺盛，擴及部分平地，應注意局部性大雷雨及「劇烈天氣」，包括雷擊、強風、瞬間強降雨等，民眾也應多留意中央氣象局「大雨特報」的發布。
記者張志浩/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明（7月2日至7月3日）台灣附近偏南轉西南風，低層水氣多、大氣不穩定，迎風面南台灣偶有局部短暫陣雨，近山區午後強對流發展，務必注意局部性大雷雨，各地大多高溫炎熱、紫外線強，需注意防曬、防中暑。
今日各地區平地氣溫上，北部攝氏24至36度，中部攝氏24至36度，南部攝氏23至36度，東部攝氏22至36度，對此氣象局也已針對7縣市發布「高溫資訊」，雲林要留意連續3日攝氏36度以上的高溫，台北、苗栗、嘉義、台南、高雄、花蓮則要小心攝氏36度以上的氣溫。
吳德榮說明，週二至週六（7月4日至7月8日），台灣附近盛行西南風，水氣漸減，但近山區午後仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，各地持續高溫炎熱、紫外線強，迎風面西南部清晨，偶爾會有局部短暫陣雨的機率；背風面北部、東半部因「背風沉降」或「焚風效應」，局部地區將出現攝氏38度以上的極端高溫，應特別注意。
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