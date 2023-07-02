中市公車駕駛幫投11元換來好彩頭

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台中客運駕駛何樑德日前在車上撿到一張國中會考的准考證，快速請求警察協助，驅車送抵14公里外的考場，在考試鐘聲響起前，安全送到考生手中，自己不居功，獲公司獎勵；乘客遺留物品五花八門，有次在乘客座位下撿到手提包，打開一看竟有30多萬現金，立即報警，這位乘客急著拖行李下車，忘了隨身財物，直呼「這是要娶老婆的錢，差點誤了婚姻大事」，感謝何樑德拾金不昧。
何樑德開過國道客運20多年，也擔任公車駕駛10多年的資歷，對「雙十公車」豎起大拇指稱讚，市民搭公車10公里免費，車資上限僅10元，還有敬老愛心卡鼓勵長者出門，搭車到長青學苑、社區照顧關懷據點，或去公園、菜市場逛逛，不用在家「顧電視」，學子減少家長接送，從小習慣搭公車通學。
交通局長葉昭甫表示，除了全國最便宜的「雙十公車」，(1)日開始實施的交通月票也可無限次搭乘台鐵、公路客運、捷運、市區公車及公共自行車等，台中市每日發車班次約8500班，遍及山、海、屯、都區，通勤、就學、採購、就醫、接駁，仰賴公車駕駛每日發車逾8000班次，維持交通服務網絡，是推動及實踐交通政策的無名英雄。
何樑德提及，現在開12路公車，從南區明德高中開到豐原，一趟車程約75分鐘到85分鐘，這條路線學生很多，開到豐原則常有長者一上車就送水果、肉粽給他，感受濃濃人情味，他也會特別提醒快點找位子坐好，雖然嗓門較大聲，乘客都能了解他的好意。
遇到身障者搭公車，標準作業流程不馬虎，他說，按規定放下斜坡板方便輪椅族上車，再仔細扣好安全扣，多花費5分鐘，在工作中就能行善助人，一舉兩得，12路為低底盤無障礙公車，民眾關注身心障礙者權益觀念大為提升，有同理心不會催促開車。
乘客和司機同車緣份，常有令人驚喜之事，何樑德提及，有位年近70歲乘客沒帶錢包，正懊惱要下車時，他急喊「先上車沒關係，11元半票我幫您投！」不以為意的善行，卻在快到年底時，這位乘客再度出現，對他說「尾牙你不用去摸彩，我直接送你獎品」，他再三推辭，乘客仍然放著禮物下車。
「沒想到大老闆也來搭公車」他說，好彩頭獎品裝著一張購物優惠券，後來才知這位乘客是工廠負責人，捨豪華私家車不坐，反而常搭公車去巡工廠，雙十公車變成最親民的代步工具，擔任駕駛增加生計還能交朋友，只是年輕人可能未了解交通運輸業，造成駕駛員新人較少，鼓勵有興趣民眾加入行列，可以服務別人又能有份穩定的職業。