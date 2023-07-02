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三金出包紀錄整理！王力宏衝上台好尷尬　羅大佑唸成「綠打蘇」

▲三金典禮上，羅大佑（左）、王力宏都曾造成尷尬場面。（圖 ／羅大佑、王力宏臉書）
▲三金典禮上，羅大佑（左）、王力宏都曾造成尷尬場面。（圖 ／羅大佑、王力宏臉書）

記者薛羽彤/綜合報導

第34屆金曲獎頒獎典禮於昨（1）日舉行，除了音訊頻頻有爆音、導播運鏡不順等放送事故外，最大出包落在艾怡良頒「最佳單曲製作人獎」，直接唸錯得獎者，而陳建瑋都已上台致詞，又被趕下去，尷尬氣氛破表。其實金鐘獎、金馬獎、金曲獎「三金」都有出過包，一起來回顧三金爭議紀錄。

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▲艾怡良（右）擔任「最佳單曲製作人」時，唸錯得獎者。（圖 ／台視提供）
▲艾怡良（右）擔任「最佳單曲製作人」頒獎人時，唸錯得獎者。（圖 ／台視提供）
1984年的金馬獎，黃栢文以《公僕》提名金馬獎最佳男配角，但在頒獎典禮前一周，主辦單位才發現搞錯人，是要提名同戲演員太保（張嘉年）入圍，黃栢文的入圍資格慘遭取消。當時黃栢文曾表示，這件事對他打擊很大，「當時我覺得自己很丟臉，為何被人捧了上天，忽然間會『碰』一聲掉了下來？」

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▲太保遇到2次金鐘獎烏龍事件。（圖 ／資料照）
2005年金曲獎上，頒獎人莫文蔚宣布最佳國語男演唱人得主時，由於發音不夠清晰，王跟黃發音太近，加上兩人名字第二個字又一樣，台下粉絲們的尖叫和歡呼聲淹沒了第三個字「行」，誤以為自己得獎的王力宏迅速跑上台。黃立行上台後，尷尬的王力宏不知所措，最後周杰倫邀請他一起頒獎，才化解危機。

▲王力宏6月即將在泰國開唱，數千張門票已銷售一空，他今年積極復出歌壇，你期盼他在台灣開演唱會嗎？（圖／寬魚音樂提供）
▲王力宏曾在2005年金曲獎上，誤以為自己是得獎者衝上台。（圖／寬魚音樂提供）
2007年金鐘獎，張國柱以《白色巨塔》獲得最佳戲劇節目男配角，典禮後數日，媒體揭露真正得主應為《鐵樹花開》的太保（張嘉年），因兩人都姓張，加上分數接近，工作人員遞上了錯誤的信封給頒獎人。最後新聞局召回評審開會後決議，讓兩人並列最佳男配角。張國柱無怨言表現大氣，並將獎金十萬元捐給家庭扶助中心。

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▲張國柱對於頒錯獎的烏龍表現大氣。（圖 ／資料照）
2008年金曲獎上，羅大佑擔任最佳樂團頒獎人，打開信封卻唸「綠打蘇」，青峰臉色難看，上台時羅大佑又將獎座頒給了鼓手小威，青峰只能把手插進口袋，事後羅大佑宴請蘇打綠吃飯，化解誤會。當晚羅大佑連續犯錯兩次，頒最佳作詞人獎時，將方文山的作品「青花瓷」唸成了「青瓷花」。

▲羅大佑透露製作新專輯花了8位數。（圖／種子音樂）
▲羅大佑在2008年金曲獎上，唸錯兩次得獎者、得獎作品。（圖／種子音樂）
2013年金鐘獎，頒獎人納豆在頒發「兒童少年節目獎」時，不小心拆到「兒童少年節目主持人」的信封，提前揭曉了下一個獎項得主。納豆得知出包後當場下跪致歉，一旁的Selina則吐舌尷尬的說：「我們一直希望不要出錯，但還是凸槌了！」

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