三金出包紀錄整理！王力宏衝上台好尷尬　羅大佑唸成「綠打蘇」

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2005年金曲獎上，頒獎人莫文蔚宣布最佳國語男演唱人得主時，由於發音不夠清晰，王跟黃發音太近，加上兩人名字第二個字又一樣，台下粉絲們的尖叫和歡呼聲淹沒了第三個字「行」，誤以為自己得獎的王力宏迅速跑上台。黃立行上台後，尷尬的王力宏不知所措，最後周杰倫邀請他一起頒獎，才化解危機。
2007年金鐘獎，張國柱以《白色巨塔》獲得最佳戲劇節目男配角，典禮後數日，媒體揭露真正得主應為《鐵樹花開》的太保（張嘉年），因兩人都姓張，加上分數接近，工作人員遞上了錯誤的信封給頒獎人。最後新聞局召回評審開會後決議，讓兩人並列最佳男配角。張國柱無怨言表現大氣，並將獎金十萬元捐給家庭扶助中心。
2008年金曲獎上，羅大佑擔任最佳樂團頒獎人，打開信封卻唸「綠打蘇」，青峰臉色難看，上台時羅大佑又將獎座頒給了鼓手小威，青峰只能把手插進口袋，事後羅大佑宴請蘇打綠吃飯，化解誤會。當晚羅大佑連續犯錯兩次，頒最佳作詞人獎時，將方文山的作品「青花瓷」唸成了「青瓷花」。
2013年金鐘獎，頒獎人納豆在頒發「兒童少年節目獎」時，不小心拆到「兒童少年節目主持人」的信封，提前揭曉了下一個獎項得主。納豆得知出包後當場下跪致歉，一旁的Selina則吐舌尷尬的說：「我們一直希望不要出錯，但還是凸槌了！」