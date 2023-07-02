比艾怡良更早出錯！黃宣「念錯得獎人名字」被抓包 沒遭轟關鍵曝
金曲歌后艾怡良擔任第34屆金曲獎頒獎人，結果在公布得獎人時，把得獎人名字錯看成主席陳建騏的簽名，導致陳建瑋上台領獎還致詞，最後尷尬退場，引起熱議。然而事後金曲獎頒獎卡片內容也曝光，不少人則緩頰認為「卡片排版」不佳，確實會有誤會的情況，其中黃宣也早在艾怡良頒獎之前，其實也念錯得獎人的名字，只不過因為當時黃宣連作品名稱都唸出，才沒有誤會的情況出現。
記者張嘉哲/綜合報導
艾怡良在頒發「最佳單曲製作人獎」時出包念錯名字，但有網友發現，其實早在艾怡良前兩組上台頒獎的黃宣，在揭曉發「最佳演唱錄音專輯獎」時就已經出包，當時候得獎的應該是《Time’s up》的製作人Francis Tsai法蘭與錄音師蔡周翰。
結果黃宣打開信封之後先是大聲念「Time’s up」之後，接著又念出「王家棟」的名字，明顯與得獎者姓名不同，而其實「王家棟」是錄音專輯組的總召集人，才讓黃宣誤以為是得獎者，隨著頒獎卡片的排版內容曝光後，不少網友也認為一般人如果沒看清楚，真的會以為書寫體的簽名就是得獎人姓名。
至於黃宣為何沒有被罵，第一關鍵則是因為「真正的得獎人還是順利上台，並沒有搞錯人」；第二關鍵則是黃宣有念出「作品名稱」，就算名字可能念錯，當事人還是知道是自己的作品，而且王家棟是召集人，他自己知道所以也不會上台領獎，理所當然就是由錄音師跟製作人上台領獎。
不少眼尖觀眾也笑稱「黃宣念錯還給我這麼大聲，真的是XD」、「艾怡良真的比較衰XD如果有念作品名應該可以阻止這一切」、「主要是艾怡良的夥伴還看不懂中文，整個天時地利人和的失誤」。音樂人馬世芳在觀看典禮時也發現這個失誤，事後也表示「之前Yellow大喊『王家棟』也是唸到錄音組評審召集人的簽名....以後頒獎人上台前要先給他們看一下得奬函的範本啦！」