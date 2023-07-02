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肯瓊醬什麼味道？讓雞塊糖醋醬失寵　揭秘做法「簡單2醬料」自製

▲肯瓊醬是什麼味道？「簡單2醬料」做法揭秘，蜂蜜芥末醬＋Tabasco就能在家自製。（圖／記者蕭涵云攝）
▲肯瓊醬是什麼味道？「簡單2醬料」做法揭秘，蜂蜜芥末醬＋Tabasco就能在家自製。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

速食業者台灣麥當勞限期回歸「肯瓊醬」再掀話題！最早於2021年首次聯名亞洲明星的「BTS套餐」現蹤，挾韓流巨星的高人氣在全球50個國家推出後一炮而紅，更威脅到向來被稱為麥克雞塊絕配的糖醋醬瞬間失寵。肯瓊醬究竟是什麼味道？幫大家揭秘做法，其實「簡單2醬料」蜂蜜芥末醬＋Tabasco 就能自製。

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⚡️什麼是肯瓊（Cajun）？
源於美國南方路易斯安那州的「肯瓊香料Cajun Spices」，是紐奧良地區常見的特有辛香料，常見為混入匈牙利紅椒粉Paprika、卡宴紅椒粉Cayenne、小茴香粉、大蒜粉與洋蔥粉，再加入黑胡椒、奧勒岡與百里香，氣味辛香卻不會過份辛辣。相當適合用作調味肉類料理，例如紐奧良烤雞的燒烤醃料；和蔬菜、海鮮都十分搭襯，甚至拌入義大利麵、海鮮飯也很對味。

▲紐澳良風味的肯瓊料理，也常見於台灣餐廳菜色中。（圖／老爺小花園提供）
▲紐澳良風味的肯瓊料理，也常見於台灣餐廳菜色中。（圖／老爺小花園提供）
⚡️「肯瓊醬」是什麼味道？
最早於麥當勞BTS套餐內現蹤的「肯瓊醬」，為韓國麥當勞改良美國南方的肯瓊醬，並加入黃芥末與韓式辣醬，在甜辣滋味裡更多了濃郁美乃滋，以符合BTS新歌〈Butter〉的滑順口感與韓國風味，香氣強烈麥當勞肯瓊醬，吃起來濃郁酸甜、微辣帶勁。

▲麥當勞肯瓊醬雖是美乃滋口感，但吃起來辣感很清爽。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞肯瓊醬雖是美乃滋口感，但吃起來辣感很清爽。（圖／記者蕭涵云攝）
而韓國DKORE韓式料理連鎖餐廳，具有10多年廚藝經驗的「韓料女王」金守貞主廚，受《NOWnews今日新聞》採訪透露，「韓式肯瓊醬是將黃芥末與韓國辣椒醬，依黃金比例融合後，再添加香甜蜂蜜」，混合成質地細緻柔滑的肯瓊醬，沾起來算是有點稠度的醬料質地，入口溫潤帶有淡淡奶香，但吃得到韓式香辣尾韻，是現在韓國人熱愛的醬料口味，可以依照喜好淋上炸雞或用餐點沾來吃。

▲「韓料女王」金守貞主廚客座涓豆腐，打造「肯瓊醬韓式炸雞」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「韓料女王」金守貞主廚客座涓豆腐，打造「肯瓊醬韓式炸雞」。（圖／記者蕭涵云攝）
⚡️蜂蜜芥末醬＋Tabasco！簡單自製「肯瓊醬」做法
經常分享首爾生活的「哪木姐姐」則認為「肯瓊醬」就是辣味蜂蜜芥末醬的概念，她分享最快速的自製做法，便是以「蜂蜜芥末醬＋Tabasco」，怕太嗆辣的話，建議還可以加點蕃茄醬來中和味道；而喜歡吃辣的人，當然可以增加Tabasco比例。


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