肯瓊醬什麼味道？讓雞塊糖醋醬失寵　揭秘做法「簡單2醬料」自製

我是廣告 請繼續往下閱讀
源於美國南方路易斯安那州的「肯瓊香料Cajun Spices」，是紐奧良地區常見的特有辛香料，常見為混入匈牙利紅椒粉Paprika、卡宴紅椒粉Cayenne、小茴香粉、大蒜粉與洋蔥粉，再加入黑胡椒、奧勒岡與百里香，氣味辛香卻不會過份辛辣。相當適合用作調味肉類料理，例如紐奧良烤雞的燒烤醃料；和蔬菜、海鮮都十分搭襯，甚至拌入義大利麵、海鮮飯也很對味。
⚡️「肯瓊醬」是什麼味道？
最早於麥當勞BTS套餐內現蹤的「肯瓊醬」，為韓國麥當勞改良美國南方的肯瓊醬，並加入黃芥末與韓式辣醬，在甜辣滋味裡更多了濃郁美乃滋，以符合BTS新歌〈Butter〉的滑順口感與韓國風味，香氣強烈麥當勞肯瓊醬，吃起來濃郁酸甜、微辣帶勁。
而韓國DKORE韓式料理連鎖餐廳，具有10多年廚藝經驗的「韓料女王」金守貞主廚，受《NOWnews今日新聞》採訪透露，「韓式肯瓊醬是將黃芥末與韓國辣椒醬，依黃金比例融合後，再添加香甜蜂蜜」，混合成質地細緻柔滑的肯瓊醬，沾起來算是有點稠度的醬料質地，入口溫潤帶有淡淡奶香，但吃得到韓式香辣尾韻，是現在韓國人熱愛的醬料口味，可以依照喜好淋上炸雞或用餐點沾來吃。
⚡️蜂蜜芥末醬＋Tabasco！簡單自製「肯瓊醬」做法
經常分享首爾生活的「哪木姐姐」則認為「肯瓊醬」就是辣味蜂蜜芥末醬的概念，她分享最快速的自製做法，便是以「蜂蜜芥末醬＋Tabasco」，怕太嗆辣的話，建議還可以加點蕃茄醬來中和味道；而喜歡吃辣的人，當然可以增加Tabasco比例。