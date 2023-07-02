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吃得廣不如吃得巧　擅吃當季食材解放味蕾

吃得廣不如吃得巧　擅吃當季食材解放味蕾
吃得廣不如吃得巧　擅吃當季食材解放味蕾

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】相信每個人都能明確感受到季節變換以及四季對日常生活的影響，照理說來，我們不但應該配合著四季更迭的節律過活，同時也應該攝取當季的食物。但是，很少人會注重季節與糧食供給之間的關聯性。當我們選擇當季的食物，便意味著我們實實在在地跟隨著當地的生命循環，從發芽到破土，歷經成長，再到開花結果，然後凋亡、回歸塵土，最終在寒冬來臨時進入休眠，之後再次迎來新生。四季是渾然天成的老師，讓我們從摸索中學會耐心等候，並培養出敏銳的洞察力，幫助我們判斷自己所處的時空。更重要的是，教會我們如何與大自然和諧共處。

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當季蔬果的熟度相當關鍵，恰到好處的熟度往往只在細微差距之間，需要仔細辨別才能抓到完熟蔬果的精妙之處。例如，酪梨按壓時的回彈手感、布倫亨杏桃蒂頭附近的顏色，或是百香果的細緻香氣等等，務必要觀察外觀、細細品味，或是從香氣著手評估。我覺得在餐廳運用各種辨識技巧是一件非常刺激好玩的事，而且多年累積下來的經驗讓我越來越得心應手。能夠深入了解不同層次的風味不但深具學習價值，而且總是讓我心情愉悅。辨識技巧並非單純判定蔬果的好壞，而是必須透過反覆試驗並從錯誤中學習，才能準確抓住熟度的奧義    簡單來說，就是藉由一次又一次的品嘗，「吃一次，長一智」。

想要真正弄清楚蔬果成熟的時機，還是得自己親手栽種過才行。通常在院子裡種菜或有果樹的人家（在逃生梯上種蕃茄或香草也算），也是透過自己親力親為的嘗試與學習，並且花了好幾季的時間才會慢慢開始抓住訣竅。例如，那些參

與學校菜園計畫的孩子現在之所以能夠準確判斷覆盆子莓和桑葚的成熟時機，就是歸功於他們在反覆試驗與摸索中學到的知識與經驗。誰能想到，這些孩子原本對桑葚根本一無所知呢！但是後來，當八月中旬的新學期開始後，他們會在第一堂的自然科學課就直奔花圃，尋找那些熟透的桑葚—那對他們來說太有吸引力了，屢試不爽。

或許有人認為只吃當季作物相當不切實際也很難做到，也有人覺得改變原本的飲食習慣，將自己一年四季都在吃的食物拒之門外有些矯枉過正。這是因為我們已經習慣隨時隨地都能取得無窮無盡的食物，好比我們會期待全年都能買到原本只在夏季盛產的食物，全然罔顧這種現象根本違反大自然的運作方式。

我一直不厭其煩地提醒著大家，就是因為當你一年到頭都只吃著那些從地球另一端空運而來、或由工業溫室所培育的次等蔬果，你等於永遠沒有機會真正嘗到當季蔬果該有的熟度與美味，也永遠不會知道正值產季的蔬果該有的樣子。你會覺得，反正吃起來都差不多，一切都平平無奇，因為你已經不會再花心思在飲食來源上了，進食只是一種不加思索的行為。放下「任何食物都該源源不絕地隨時供應」的想法不代表我們的選擇就會變少，其實正好相反。我們捨棄的，只是平庸的品質，吃得廣不如吃得巧，如此我們才有餘裕迎向更多、更好、更新的選擇，真正解放味蕾。

告訴我你吃什麼，我就知道你是誰＿立體書封 (1)
告訴我你吃什麼，我就知道你是誰＿立體書封 (1)
本文摘遠自《告訴我你吃什麼，我就知道你是誰》，好人出版。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58312

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