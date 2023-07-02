吃得廣不如吃得巧　擅吃當季食材解放味蕾

我是廣告 請繼續往下閱讀
想要真正弄清楚蔬果成熟的時機，還是得自己親手栽種過才行。通常在院子裡種菜或有果樹的人家（在逃生梯上種蕃茄或香草也算），也是透過自己親力親為的嘗試與學習，並且花了好幾季的時間才會慢慢開始抓住訣竅。例如，那些參
與學校菜園計畫的孩子現在之所以能夠準確判斷覆盆子莓和桑葚的成熟時機，就是歸功於他們在反覆試驗與摸索中學到的知識與經驗。誰能想到，這些孩子原本對桑葚根本一無所知呢！但是後來，當八月中旬的新學期開始後，他們會在第一堂的自然科學課就直奔花圃，尋找那些熟透的桑葚—那對他們來說太有吸引力了，屢試不爽。
或許有人認為只吃當季作物相當不切實際也很難做到，也有人覺得改變原本的飲食習慣，將自己一年四季都在吃的食物拒之門外有些矯枉過正。這是因為我們已經習慣隨時隨地都能取得無窮無盡的食物，好比我們會期待全年都能買到原本只在夏季盛產的食物，全然罔顧這種現象根本違反大自然的運作方式。
我一直不厭其煩地提醒著大家，就是因為當你一年到頭都只吃著那些從地球另一端空運而來、或由工業溫室所培育的次等蔬果，你等於永遠沒有機會真正嘗到當季蔬果該有的熟度與美味，也永遠不會知道正值產季的蔬果該有的樣子。你會覺得，反正吃起來都差不多，一切都平平無奇，因為你已經不會再花心思在飲食來源上了，進食只是一種不加思索的行為。放下「任何食物都該源源不絕地隨時供應」的想法不代表我們的選擇就會變少，其實正好相反。我們捨棄的，只是平庸的品質，吃得廣不如吃得巧，如此我們才有餘裕迎向更多、更好、更新的選擇，真正解放味蕾。
本文摘遠自《告訴我你吃什麼，我就知道你是誰》，好人出版。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58312
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw