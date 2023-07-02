今日最健康／夏天吃冰、喝飲料卻怕胖？營養師教「3原則」安心吃
夏季高溫狂飆，消暑的手搖飲和冰品也成為許多人飲食上的慰藉，不過營養師許育禎提醒，市售的飲料、手搖飲中，常添加不少含有高量果糖的「精緻糖」，它們經由肝臟代謝，若食用過量，容易導致「脂肪肝」的發生，提醒民眾，任何精緻糖過量都不好，夏日減糖建議以新鮮水果取代果汁、手搖飲料選小杯少糖、剉冰糖水適量添加為重點。
記者張志浩/綜合報導
許育禎在臉書粉專「Ivy營養師的健康教室」說明，「高果糖糖漿」是市售飲料、手搖飲中常添加的精緻糖，果糖是經由肝臟代謝，食用過量易產生脂肪肝，「蔗糖」則是由一個葡萄糖搭配一個果糖所組成的雙糖，一樣含有果糖。任何精緻糖食用過多，都會造成肥胖、蛀牙、影響正餐食用、造成血糖波動、減少生長激素分泌、等病症或負面影響，採買食物應觀看營養標示，沒包裝的糕點、手搖飲、糖果等也是少吃為妙。
許育禎提及，夏季冰品誘惑大，想減少吃進太多糖，要掌握以下3個原則：
🟡盡量食用新鮮水果：平時少喝果汁，水果份量一天不要超過3顆拳頭大小。如果真的要喝果汁，也建議自己新鮮現打不額外加糖、不要去除果渣，才能吃進纖維，每天控制在150至200毫升以內為佳。
🟡控制手搖飲份量和糖分：手搖飲要盡量選小杯裝、添加微糖，最多半糖。綠茶比紅茶好，綠茶中富含多種兒茶素，具有抗氧化、清除自由基、還有降血脂、保護心血管等好處，如果可以好好控制糖的添加量，每天來一杯綠茶對身體其實是非常有益。
🟡冰品糖水要適量：外面販售剉冰，除了水果之外，還會淋上糖水、甚至煉乳，建議食用時糖水適量、不添加煉乳，並且以多人分食的方式淺嘗即可，才能有效控制「糖」的攝取量。
許育禎提醒，緻糖的熱量不可超過每日總熱量的10%，舉例來說，7至9歲學齡期男孩，每日熱量建議攝取為1800至2000大卡，那由精緻糖產生的熱量就必須控制在180至200卡左右。而每公克糖可產生4卡熱量，所以換算下來，每日最多可食用45至50公克糖，愛吃甜食的人，很可能一不小心就超標，夏天的飲食一定要特別控管。