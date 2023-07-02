歐盟領袖峰會首次關切台海 外交部：會員國共識深具意義
歐盟成員國領袖峰會6月30日發表峰會結論，針對台海現況，歐洲領袖峰會表示，對於目前台海逐漸升高的情勢感到關切，以及反對以武力或脅迫改變現狀企圖，這同時也是歐盟首度在峰會表明對台海立場。
記者邱新博／台北報導
歐盟成員國領袖峰會結論在中國議題中，關切台海、新疆、西藏、香港等人權議題，對於還海情況，歐盟成員國領袖峰會表示，東海及南海對於全球繁榮與安全具有重要戰略意義，歐盟同時對台灣海峽日漸緊張的局勢感到關切，歐盟理事會反對任何單方面通過武力或脅迫改變現狀的企圖，並再次確認歐盟一貫的「一個中國」政策（One China policy）。
外交部表表示，歐盟領袖峰會結論涵蓋烏克蘭、經濟、安全與防禦、中國、對外關係等議題，其中指出東海、南海區域對全球及區域繁榮及安全具戰略重要性。歐盟對台灣海峽逐漸升高的緊張情勢表達關切。歐盟理事會反對任何企圖以武力或脅迫來片面改變現狀的舉措。
外交部感謝歐盟近月來多次公開表達支持台海和平穩定及現狀，反對片面改變台海現狀及任何武力威脅，這次歐盟領袖峰會也首度公開確認關切台海情勢已成為歐盟27個會員國的共識，深具意義。台灣將與歐盟及其會員國等理念相近民主夥伴持續深化在各領域的交流合作，共同維護台海及印太區域和平、穩定與繁榮。