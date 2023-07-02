陳建瑋被艾怡良誤頒趕下台 許常德曾遭撤獎安慰：最幸運的音樂人
第34屆金曲獎頒獎典禮，於昨（1）日圓滿落幕，過程中發生不少插曲，其中艾怡良頒錯「最佳單曲製作人」給陳建瑋，最後他講了兩句話被尷尬趕下台，不忘展現高EQ，對此，曾有相似經歷的許常德發文安慰他「我們是史上最幸運的音樂人」。
記者薛羽彤/綜合報導
在頒發「最佳單曲製作人」時，艾怡良看成評審長的簽名「陳建騏」，由於入圍者有位陳建瑋，在她唸不出來第三個字時，司儀替她說出「陳建瑋」，陳建瑋也上台發表感言時，講了兩句話，艾怡良就上前更正得獎者，讓陳建瑋尷尬表示，「我變成頒獎人了」，隨後他也在臉書上替艾怡良緩頰，「剛剛艾怡良有過來跟我再三鞠躬，滿懷歉意。其實我一點都不在意啦」。
同為音樂人的許常德在臉書上安慰陳建瑋，笑說兩人是最幸運的音樂人，「最終沒有得獎，但我們是唯二有上台講得獎感言的人」。許常德與范曉萱為《良辰吉時》製作的歌曲〈I Promise〉獲得2022年金鐘獎「主題歌曲獎」，獎拿了感言說完了，事後歌曲卻被發現是先前大甲媽祖遶境活動的開幕曲，不是為了《良辰吉時》量身打造，遭文化部取消得獎資格。許常德不接受文化部道歉，氣憤表示這樣會害他們被貼貪心標籤，直呼「傷害從天而降」。