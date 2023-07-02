北市造勢大會下午登場 侯友宜將授立委參選人戰旗促「萬眾一心」
2024國民黨總統暨立委候選人「鳳鳴朝陽、萬眾一心」造勢大會，由國民黨中央黨部與台北市黨部共同舉辦，預計今（2）日下午2點30分，於北市典華飯店大直館6樓正式舉行。除國民黨總統參選人侯友宜將到場外，國民黨主席朱立倫、前總統馬英九與台北市長蔣萬安也將連袂出席，但前高雄市長韓國瑜則預計不會出席。
記者翁子竣／台北報導
據統計，國民黨台北市第一選區（士林、北投）立委參選人張斯綱、第二選區（士林、大同）參選人游淑慧、第三選區（中山、北松山）參選人王鴻薇、第四選區（內湖、南港）參選人李彥秀、第六選區（大安）參選人羅智強、第七選區（信義、南松山）參選人徐巧芯，及第八選區（文山）賴士葆都將出席活動，唯第五選區（中正、萬華）尚未敲定參選人空缺。
除黨內立委參選人與會，侯友宜、朱立倫、馬英九、蔣萬安，及前台北市長郝龍斌、台北市議會議長戴錫欽與國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人也將到場，並安排與會人士輪流上台發表短講，而壓軸的侯友宜，則將在3點35分進行演說。一展國民黨團結氣勢，藉此拉抬整體選情。
值得一提的是，外界關注昨與侯友宜世紀同框的韓國瑜，是否於今將再度合體？不過，韓國瑜辦公室早前則回應，韓並不會參加。
國民黨台北市黨部表示，活動將由朱立倫分別為台北市已提名立委候選人披掛紅綵帶，同時授戰旗予台北市黨部主委；侯友宜則將率台北市青工會、台北市議會黨團及台北戰警隊進場，並授戰旗給各立委候選人。