全台熱成烤番薯！午後小心「大雨特報」突襲 降雨熱區一次看
今（2）日全台高溫炎熱，各地高溫普遍都來到攝氏35度左右，部分縣市更要留意攝氏36度以上的高溫，中央氣象局也提醒，今日中午過後對流發展旺盛，午後雷陣雨的情況將再次出現，下午可能會發布「大雨特報」，請民眾務必留意，目前預報來看，降雨熱區大多落在中部以北和東半部地區，週二（7月4日）後水氣才會減少，整體雨勢趨緩。
記者張志浩/綜合報導
氣象局說明，今日風向偏東南風，迎風面的東南部地區、恆春半島全天不定時有零星短暫陣雨，午後因為對流發展，各地都將有局部短暫雷陣雨，其中「山區」及「北台灣」有局部大雨發生的機率，請民眾注意大雨特報，這樣的天候狀況會維持到明（3）日。
除了降雨的影響外，受到太平洋高壓籠罩影響，今日各地氣溫仍偏高，北部攝氏26至34度、中部攝氏26至35度、南部攝氏26至34度、東部攝氏26至33度，其中台北市、苗栗、雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮要小心攝氏36度以上的高溫。
氣象局提醒，週二開始「西南風」漸漸增強，水氣相較於近幾天也明顯減少，因此各地午後雷陣雨的情況會趨緩，不過高溫卻會逐日上升，並在週末（7月7日至7月8日）達到高峰，大台北盆地、花東縱谷等背風側，要留意攝氏38度以上的高溫，最新天氣動態氣象局將持續關注。