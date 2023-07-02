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打詐國家隊借鏡國外經驗　今年攔阻被害款項達26億

▲行政院打擊詐欺辦公室於月前成立，希望能整合公私資源提升打詐效能。（圖／行政院提供）
▲行政院打擊詐欺辦公室於月前成立，希望能整合公私資源提升打詐效能。（圖／行政院提供）

記者陳威叡／台北報導

詐欺犯罪猖獗，不僅是台灣面臨的問題，在疫情過後，許多國家同樣面對新型態的網路電信詐騙大幅攀升現象。行政院打詐辦公室與打詐團隊持續借鏡國外的做法，蒐集各國防詐技術作為與法制規範，進一步研究瞭解，並滾動檢討、精進打詐作為，保障人民生命財產安全。統計今年1月至5月全國攔阻民眾被害款項高達26億3千萬元，有效保護民眾財產安全。

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行政院表示，根據英國銀行業組織UK Finance資料，2022年英國詐騙案件高達300萬件，為此損失12億英鎊（約460億元），平均每分鐘損失就達2300英鎊（約為8.83萬元），詐騙已成為英國最常見的犯罪，平均每15人就有1人是受害者。面對詐欺案件日趨國際化、集團化現象，甚至結合高科技進行新型態的詐欺犯罪，「打詐」成為各國政府重點施政項目。

行政院訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，整體策略指導思維為「1合、2清、3減、4面」，其中「1合」強調打詐要「合而為一」的精神，除跨部會、跨部門、跨領域的合作外，也將尋求跨國的國際合作與經驗分享。

借鏡國際上的做法，英國建立「防詐生態圈」，強調體系的整合及組織的合作，該策略具備3個核心，分別為追蹤懲罰（Pursue Fraudster）、詐騙防止（Block Fraud）及意識加強（Empower People），此與行政院打詐行動綱領1.5版，公私協力打造「打詐國家隊」整體策略方向與目標，有異曲同工的趨勢。

行政院除要求各部會主動結合地方政府通力合作，運用公私協力推動各項防詐作為，在「識詐」方面，內政部持續從宣導面提高民眾對詐騙手法的認知，進而避免遭詐，近期也力邀網路平台業者加入識詐宣導行列，透過YouTube平台推播警政署百工百業反詐宣導系列影片，透過名人的證言，將反詐素材推廣給更多民眾觀看。在點閱率部分，由聯電創辦人曹興誠擔綱的影片已達30萬次，中華隊選手張育成達27萬次，財經專家謝金河達24萬次，並持續增加中。

此外，內政部警政署亦將「攔阻民眾被害款項」列為重點工作，強化與金融機構間聯繫機制，統計今年1月至5月全國攔阻民眾被害款項高達26億3千萬元，有效保護民眾財產安全。行政院表示，將持續借鏡各國新推出的防詐技術作為與法制規範，供為打詐國家隊檢討精進的參考，展現打擊詐騙犯罪的決心。

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