打詐國家隊借鏡國外經驗　今年攔阻被害款項達26億

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行政院訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，整體策略指導思維為「1合、2清、3減、4面」，其中「1合」強調打詐要「合而為一」的精神，除跨部會、跨部門、跨領域的合作外，也將尋求跨國的國際合作與經驗分享。
借鏡國際上的做法，英國建立「防詐生態圈」，強調體系的整合及組織的合作，該策略具備3個核心，分別為追蹤懲罰（Pursue Fraudster）、詐騙防止（Block Fraud）及意識加強（Empower People），此與行政院打詐行動綱領1.5版，公私協力打造「打詐國家隊」整體策略方向與目標，有異曲同工的趨勢。
行政院除要求各部會主動結合地方政府通力合作，運用公私協力推動各項防詐作為，在「識詐」方面，內政部持續從宣導面提高民眾對詐騙手法的認知，進而避免遭詐，近期也力邀網路平台業者加入識詐宣導行列，透過YouTube平台推播警政署百工百業反詐宣導系列影片，透過名人的證言，將反詐素材推廣給更多民眾觀看。在點閱率部分，由聯電創辦人曹興誠擔綱的影片已達30萬次，中華隊選手張育成達27萬次，財經專家謝金河達24萬次，並持續增加中。
此外，內政部警政署亦將「攔阻民眾被害款項」列為重點工作，強化與金融機構間聯繫機制，統計今年1月至5月全國攔阻民眾被害款項高達26億3千萬元，有效保護民眾財產安全。行政院表示，將持續借鏡各國新推出的防詐技術作為與法制規範，供為打詐國家隊檢討精進的參考，展現打擊詐騙犯罪的決心。