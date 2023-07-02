影／同框韓國瑜！侯友宜致歉：上次選戰做的不夠好　讓韓身心俱疲

侯友宜4年前拒當韓國瑜主委埋心結　還酸「當市長還每天拚選舉」

▲侯友宜、韓國瑜昨在黃復興慶祝活動合體，但兩人座位卻離很遠，互動冷。（圖／記者朱俊強攝，2023.7.1）
▲侯友宜、韓國瑜昨在黃復興慶祝活動合體，但兩人座位卻離很遠，互動冷。（圖／記者朱俊強攝，2023.7.1）

記者何哲欣／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜民調墊底，急需黨內勢力加持，昨國民黨黃復興黨部舉行會慶，侯友宜與高雄市前市長韓國瑜同框，但兩人互動尷尬，韓國瑜致詞也隻字未提「侯友宜」3個字，今天國民黨舉行造勢大會，韓國瑜也有其他行程，不會到場。侯韓心結源自4年前，韓國瑜代表國民黨參選總統，侯友宜也總以市政優先，婉拒與韓國瑜同台，如今主客易位，侯友宜要爭取韓國瑜支持，吸納韓粉票，還有待努力。

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2018年國民黨推出侯友宜、盧秀燕、韓國瑜分別參選新北市長、台中市長、高雄市長，是當年國民黨九合一選舉的領頭羊，被稱為「漢子、燕子、禿子」，三人也頻合體，成功帶領國民黨在九合一選舉大勝，不過在2020年前夕，國民黨提名韓國瑜參選總統後，侯韓關係生變。

2019年8月，國民黨有意安排侯友宜擔任韓國瑜新北競選總部的主委，但侯友宜回應，「現在還是以市政優先，其他都不是我所考慮的！」當時的南投縣長林明溱喊話，要侯友宜識大體，侯更強硬說，把4百萬新北市民顧好，就是識大體。結果新北競總主委一職只好從缺，創下罕例。

接著，侯友宜多次婉拒與韓國瑜同台，9月，國民黨在新北市三重舉辦造勢晚會，但身為地主的侯友宜卻未出席，而是按照表定行程到汐止出席市民活動中心動土典禮，讓韓粉相當不滿，還灌爆侯友宜臉書。侯友宜對此回應，自己市政行程很滿，還說，「市長每天都在拚選舉，那到底是在當市長，角色就會很容易被人家誤解。」一語雙關，酸爆韓國瑜。

到了年底，韓國瑜選情告急，侯友宜推出宣傳影片，內容被問到，「之後有要選總統嗎？」侯友宜呵呵呵三聲，說：「笑死人了！好好做事吧！」影片也讓韓粉氣炸，揚言未來只投民眾黨主席柯文哲，不會投侯友宜。

除此之外，韓國瑜4年前推出政策，在「人民同意」及「安全無憂」的兩項前提下，必須重啟核四，但侯友宜也立即打臉是假議題，質疑「誰來確保核能安全？核能災害的防救災能力在哪？」如果沒能力處理核災也無力處理核廢料，就沒有資格使用核電。如今侯友宜也主張「核能就是我的選項」，同樣遭質疑是換位置就換腦袋，也難怪昨天韓粉會直接當著侯友宜的面喊「韓總統好」。

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