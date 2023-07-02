侯友宜4年前拒當韓國瑜主委埋心結　還酸「當市長還每天拚選舉」

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2019年8月，國民黨有意安排侯友宜擔任韓國瑜新北競選總部的主委，但侯友宜回應，「現在還是以市政優先，其他都不是我所考慮的！」當時的南投縣長林明溱喊話，要侯友宜識大體，侯更強硬說，把4百萬新北市民顧好，就是識大體。結果新北競總主委一職只好從缺，創下罕例。
接著，侯友宜多次婉拒與韓國瑜同台，9月，國民黨在新北市三重舉辦造勢晚會，但身為地主的侯友宜卻未出席，而是按照表定行程到汐止出席市民活動中心動土典禮，讓韓粉相當不滿，還灌爆侯友宜臉書。侯友宜對此回應，自己市政行程很滿，還說，「市長每天都在拚選舉，那到底是在當市長，角色就會很容易被人家誤解。」一語雙關，酸爆韓國瑜。
到了年底，韓國瑜選情告急，侯友宜推出宣傳影片，內容被問到，「之後有要選總統嗎？」侯友宜呵呵呵三聲，說：「笑死人了！好好做事吧！」影片也讓韓粉氣炸，揚言未來只投民眾黨主席柯文哲，不會投侯友宜。
除此之外，韓國瑜4年前推出政策，在「人民同意」及「安全無憂」的兩項前提下，必須重啟核四，但侯友宜也立即打臉是假議題，質疑「誰來確保核能安全？核能災害的防救災能力在哪？」如果沒能力處理核災也無力處理核廢料，就沒有資格使用核電。如今侯友宜也主張「核能就是我的選項」，同樣遭質疑是換位置就換腦袋，也難怪昨天韓粉會直接當著侯友宜的面喊「韓總統好」。
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