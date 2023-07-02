艾怡良出大包痛哭道歉！經紀人兼金曲評審發聲了：每個意見都接受
第34屆金曲獎頒獎典禮昨（1）日深夜11點52分結束，艾怡良頒「最佳單曲製作人獎」時，把評審團主席陳建騏的簽名看成得獎者名字，又因看不懂「騏」的草寫向現場求救，導致不知情的司儀請入圍者陳建瑋上台領獎，堪稱歷年來最大烏龍，除了艾怡良本人痛哭道歉，經紀人也代為致歉，「每個意見都接受」。
記者楊穎軒／綜合報導
艾怡良經紀人、資深音樂人左光平今凌晨在臉書發文：「不回應一下也說不過去，先代替艾怡良跟大家道個歉，事情的過程也都釐清了，每個意見都接受，處理，改進，沒有其他的。」此外，也是本屆評審的他說「謝謝這次吸收到的各種意見，謝謝不在視野裡的那些美好因此存在於我的生活裡，我會繼續讓自己保持可能匱乏的警覺，循環出善意，在自己有能力的情況下，好好擴散」。
左光平最後表示：「謝謝金曲獎，大家都太辛苦了，用正確的方式努力同一件事的我們，其實彼此不值得針鋒相對的。喝一杯，睡一覺，該做的事，明天繼續吧！」網友留言替他和艾怡良打氣：「辛苦了！艾怡良跟左大大都加油」、「在這酸民時代，不用負責任的言語，只要一閃失，就要體無完膚，相信姨娘扛得住」、「沒有人故意發生意外，不要自責了」！