高雄空大「辦桌」邀校友回娘家 席開兩百桌場面盛大熱鬧
高雄空大以「辦桌」號召校友回娘家，校長劉嘉茹七年前的發想與創舉，受到「校友總會」及校務顧問陳西坤、葉雅強的全力支持，7月1日晚間舉辦第六屆校友回娘家，特別以「六」命名「作伙返來厝~六六大順大幸福」，象徵歷經疫情洗禮後一切平安、大大幸福，當晚席開近200桌，場面盛大熱鬧。
記者陳美嘉／高雄報導
高雄副市長羅達生代表市長陳其邁出席表示，校長劉嘉茹辦學績效成功打響高雄空大的知名度，讓校園版圖「遍及全國、走向國際」，在109年校務會議中，劉嘉茹獲得幾近全部委員，包括全體教師、學生代表、職員代表等一致的肯定與同意(同意票高達96%)，順利通過連任遴選，劉校長不僅是高雄空大校史上首位女性校長，也是第一位連任成功的校長。
校長劉嘉茹感謝校友們年年熱情參與，用行動來表達對學校的支持與愛護，因疫情睽違2年未見的校友們包括海外泰國班、警察專班、國軍學士專班、國際獅子會創新國際化專班校友、歷屆傑出校友等都返校團聚，已創下歷次辦桌桌數最多的紀錄，展現出校友的凝聚力與向心力。
劉嘉茹也與活動中宣佈，高雄空大通過教育部審查，即將於今年成立新學系-「健康管理與促進學系」，幫助民眾建立健康低碳飲食型態、愛護地球，也守護自己和家人的健康，歡迎民眾踴躍報名。
高雄空大積極擴展校外班據點及開設推廣教育課程，自104年至111年服務人數大幅成長，提供全台民眾優良、便利之進修管道，落實終身教育之辦學理念，實質效益為班級數(科目數)成長589.43%、選課人數成長659.11%、選課人次成長888.45%、學雜費收入成長830.45%。在各縣市、離島偏鄉以及海外陸續開設33個學習據點，其中「警察法律學士專班」已超過5,000人次選課，在全國各縣市已開設10個據點，如今校園版圖已「遍及全國、走向國際」。