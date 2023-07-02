iPhone有多保值？「6款舊機回收價」調高 iPhone 13 Pro再漲真佛
如果沒有意外，蘋果可能會在9月推出秋季發表會，會中有望推出最新款iPhone 15系列新機。以往舊代機的回收價大多會逐年降價，但近期蘋果官網再度調整多款手機的回收價，共有6款回收價格提高，其中iPhone 13 Pro和iPhone SE 3更加保值，二度調高回收價，換購折抵最高可以達到1萬8800元。
記者周淑萍/綜合報導
蘋果官網的「Apple Trade In換購方案」讓代代需要換新的果粉可以用舊代機折價新機，藉此減輕負擔，近期回收價的價格又出現異動，有6款手機回收價不降反漲，包含：iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone XR、iPhone SE 3，價格調漲100～500元不等。
其中iPhone 13 Pro、iPhone SE 3更是二度調漲，iPhone 13 Pro從1萬8100元增加到1萬8300元，這次再度增加500元，目前回收價為1萬8800元，iPhone SE 3從3100元調漲到4600元，這次調漲到4900元。雖然回收價格不高，但如果已經沒有再使用的手機，拿去折抵新機購買也是一個不無小補不的方法。