如何設計有效的健腦處方，延緩失智症退化

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健腦處方設計原則：個別化、生態化、維持生活能力和提供正向經驗蘇倍儀老師分享，首先，需要有效快速的評估和了解個案，作為設計貼近個人特性與生活的依據，即達到處方「個別化」與「生態化」。臨床心理師在這方面扮演重要的角色。評估時，需考慮個案的疾病特性、教育程度、生活經驗和數位接受度，以選擇適合他們的素材和活動形式。
還有，活動設計需循序漸進且難度適中，避免讓個案感到疲倦和挫折，但也不能讓他們覺得過於容易，以便他們可以看到自己的進步，獲得快樂和成就感，增加正向經驗，使他們願意持續參與。持續帶來的微小進步是延緩退化的關鍵。
此外，雖然學習新事物可以刺激大腦，但是應考量患者可能會感到挫折，因此，健腦活動設計比重上以維持能力為主，除了個別化和難度適中之外，可利用視覺、聽覺、觸覺等多元感官來刺激失智症者的感官體驗；可鼓勵合作解決問題或與人交談，促進情感連結和增加社交互動；可運用回憶或記憶喚起的活動，幫助失智症者保持記憶和認知功能，遊戲應該鼓勵參與者使用並維繫日常生活能力。
蘇老師分享，要將上述元素實際運用，可謂知易行難，要培養新血更是不簡單，以這次得獎教案為例，課程規劃涵蓋下列歷程：
(1)學生閱讀與整理文獻
(2)設計適用於帕金森氏症/失智症病友神經心理功能優若是能力之生態化大腦認知運動處方
(3)資深臨床心理師進行活動前與活動後的深度督導
(4)實作。經過此四步驟，學生才能將生硬的知識轉化為實作技能，在實作結束後檢視成效，進一步省思及調整。
透過復健心理學的理論知識，雖然可以開發出有效的健腦處方，延緩失智症的退化，提高生活品質。但是，蘇老師師提醒，無論是活動設計或與患者互動，理解和接受十分重要，增加對疾病的理解與接受，比較能帶著適切的期待，更友善地理解患者的反應，降低對他們的改變感到困惑和挫折 。
除了理解與接受，與被照護者溝通和互動時，蘇老師建議多鼓勵、少責備，給予他們鼓勵和肯定，這樣他們就能更能在穩定情緒下表達自己，建立起良好的情感連結。
同時，照護者的支持系統、資源，和自我照顧也不可忽視，在面臨沉重的照護壓力時，照護者對自己的理解和接受同樣重要，承認與接納這些情緒，而不是責備自己或患者，以便騰出照護自己的空間，只有在保護好自己的身心健康之後，才能有能力去照顧家人。
失智預防與照護的挑戰：資源不足?還是沒有給到需要的？最後，蘇老師依研究資料與臨床觀察指出，失智症或大腦退化與生理-心理-社會多重因子息息相關，整合性醫療系統的建立，可以降低跨科就診導致藥物重複或交互影響等問題，為患者提供方便且有效的診療服務，減輕他們前往醫院和等待看診的負擔，提高儘早就醫尋求專業協助之動機。
其次，雖然心理衡鑑有助於了解患者的大腦認知功能現況，但失智症患者的認知功能在符合臨床標準前便已開始退化，提早介入才是延緩失能的關鍵。另外，平常就養成照顧大腦健康的習慣更是至關重要，預防失智從年輕時做起。
蘇老師認為大腦健康知識與醫療整合之議題應獲重視，以減少照護者與被照護者在金錢、時間和身心上的負荷，提升失智症預防與照護的成效。
文章來源：瑞金抗齡照護研究教育基金會
（專訪/蘇倍儀 中山醫心理系助理教授，整理/郭慈明）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58337
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