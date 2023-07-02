林襄又有新身分！插旗信義一級戰區 升格當老闆曝「很大的夢想」
啦啦隊女神林襄祕密籌備多時的日式餐酒館，即將於9月在信義區正式開幕，這次林襄首度跨界晉身餐飲頭家，將日本精緻餐飲文化、潮流舞蹈與新興數位藝術等結合與台灣消費者們見面，更希望藉由店內常駐的專屬舞團進軍日本，完成自己很大的夢想。
記者詹鎰睿/綜合報導
身為美食控的林襄，以老闆身分引進台灣第一家以日式精緻甜品為主打，同時兼具演歌潮流藝術表演的日式餐酒館，希望藉由經典的日本料理與創新元素作結合，為粉絲來一場有如啦啦隊般的味蕾盛宴。
林襄說到，她對日本有著一股很特別的情懷，無論是人文風情還是飲食文化，讓她回到台灣後都很想念。因此，林襄便與當時在日本有接觸的餐飲品牌積極洽談，透過日本精緻美食的雕琢、空間場域的設計以及精心海選的表演者及樂曲的選擇等，都由林襄親自策劃與製作，希望能將曾經在日本感受的那一份感動帶回台灣。
林襄掩不住興奮的情緒透露，「開設這家日式餐酒館還有一個很大的夢想，是要透過海選機制來選出未來在餐廳內常駐的專屬舞團，以及未來可與我一起進軍日本出道的偶像團體喔！」
最後，林襄還俏皮說到，她會陸續在FB、IG上發文與大家分享她第一次當餐飲老闆的內幕過程，讓大家一睹這充滿林襄色彩的日式餐酒館，還有林襄領軍的偶像團體邁向日本的出道進度。