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快訊／雷雨狂轟猛炸！6縣市齊發「大雨特報」　一路下到晚上

▲由於午後對流雲系發展旺盛「山區」及「北台灣」有局部大雨發生的機率，氣象局也將持續更新「大雨特報」或「豪雨特報」。（圖／NOWnews資料圖片）
▲由於午後對流雲系發展旺盛「山區」及「北台灣」有局部大雨發生的機率，氣象局也將持續更新「大雨特報」或「豪雨特報」。（圖／NOWnews資料圖片）

記者張志浩/綜合報導

（更新時間15:21）中央氣象局表示，由於午後對流雲系發展旺盛，今（2）日台灣部分地區容易出現「短延時強降雨」，其中「山區」及「北台灣」有局部大雨發生的機率，氣象局也將持續更新「大雨特報」；雨勢約莫晚間8時才會趨緩，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。這樣的天候狀況會維持到明（3）日。

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🟡降雨警戒範圍
📍豪雨：暫無
📍大雨：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣
📍大雷雨：桃園市、新北市，持續時間至16時15分，大雷雨即時資訊

新北市：大雨特報
桃園市：大雨特報、大雷雨
新竹縣：大雨特報、大雷雨
苗栗縣：大雨特報
台中市：大雨特報
南投縣：大雨特報

▲（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲氣象局將持續更新「大雨特報」，雨勢會延續至晚上，約莫晚間8時才會趨緩。（圖／翻攝中央氣象局官網）
氣象局提醒，週二開始「西南風」漸漸增強，水氣相較於近幾天也明顯減少，因此各地午後雷陣雨的情況會趨緩，不過高溫卻會逐日上升，並在週末（7月7日至7月8日）達到高峰，大台北盆地、花東縱谷等背風側，要留意攝氏38度以上的高溫，最新天氣動態氣象局將持續關注。

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