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蔡徐坤冷處理一夜情緋聞！《奔跑吧》受影響緊急宣布延播

▲蔡徐坤遭爆料和C姓女子發生一夜情，輿論受到影響，主持節目《奔跑吧》宣布緊急延播。（圖／翻攝自蔡徐坤微博）
▲蔡徐坤遭爆料和C姓女子發生一夜情，輿論受到影響，主持節目《奔跑吧》宣布緊急延播。（圖／翻攝自蔡徐坤微博）

記者江芷稜/綜合報導

大陸選秀節目《偶像練習生》出身的人氣歌手蔡徐坤，出道5年驚傳負面緋聞，被狗仔爆料2021年和C姓女子發生一夜情，蔡母在女方懷孕後要求墮胎，引起輿論譁然。儘管蔡徐坤宣布繼續海外巡演，狀似不受影響，不過他參與主持的綜藝節目《奔跑吧》，原定6月30日播出泰國篇，當天臨時宣布延期播出，讓觀眾嗅出一絲不單純。

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▲蔡徐坤遭狗仔爆料，曾和一名女子（C女）發生一夜情，沒做保護措施，對方懷孕後，蔡徐坤媽媽不但要求C女墮胎，還嚴重打擾到女方生活。（圖／翻攝自蔡徐坤微博）
▲蔡徐坤遭狗仔爆料，曾和一名女子發生一夜情，對方懷孕後，蔡徐坤媽媽不但要求對方墮胎，還嚴重打擾到女方生活。（圖／翻攝自蔡徐坤微博） 
▲蔡徐坤曾參加陸綜《偶像練習生》獲得第一名，以NINE PERCENT隊長身分出道。（圖／翻攝自蔡徐坤微博）
▲蔡徐坤曾參加陸綜《偶像練習生》獲得第一名，以NINE PERCENT隊長身分出道。（圖／翻攝自蔡徐坤微博）
身為頂流男星，蔡徐坤的加入為《奔跑吧》聚集不少人氣，本季最後一集大批人馬遠赴泰國製作，主持陣容豪華，耗費鉅額資金，觀眾相當期待，節目臨時通知「因編排調整延期播出」，要粉絲繼續等待，原因令人相當好奇。由於過去《披荊斬棘的哥哥》曾因歌手霍尊、李雲迪私事受影響，最後將他們整集打上馬賽克或裁切畫面，這次《奔跑吧》延播被推測因蔡徐坤的私事導致節目須緊急調整。

▲《奔跑吧4》MC成員（左起）蔡徐坤、郭麒麟、Angelababy、李晨、沙溢、鄭愷合體宣傳。（圖／愛奇藝台灣站）
▲蔡徐坤加入《奔跑吧4》後人氣飆升，製造不少熱門話題。左起為蔡徐坤 、郭麒麟、Angelababy、李晨、沙溢、鄭愷。（圖／愛奇藝台灣站）
熟知內情的網友透露，若蔡徐坤僅是參賽者，減少畫面即可，但在最後這集的《奔跑吧》，他的角色剛好是遊戲的臥底者，影響性非常大，無法輕易割捨，讓製作單位相當苦惱，可能要放棄整集內容，重新製播新的節目企劃，目前該節目微博除了一則蔡徐坤宣布開唱的舊文之外，其他發文都未標記蔡徐坤。

▲綜藝節目《奔跑吧》宣布緊急延播，網友推測與蔡徐坤有關。（圖／翻攝自《奔跑吧》微博）▲
▲綜藝節目《奔跑吧》宣布緊急延播，網友推測與蔡徐坤有關。（圖／翻攝自《奔跑吧》微博）▲
蔡徐坤人氣超高，爆出一夜情事件後他選擇冷處理，死忠粉絲表態願意支持偶像，不過官方輿論風向正在改變中，明星代言規範委員會發文提醒「歌手蔡某某事件逐漸發酵，該事件有進一步炒作及擴大趨勢，請相關品牌方、演藝經紀公司對中國內地男歌手蔡某某做好風險把控」，網友驚呼「這是真出事了」，呼籲蔡徐坤出面說明，「一直沉默也是沒用的，官方在催人回應」。

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