麥當勞肯瓊醬掀雞塊醬料之亂！5款沾醬開箱　4大速食醬料盤點試吃

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「糖醋醬」：以果糖、醋，搭配杏桃濃縮汁、烏斯特醬粉及照燒醬調製，看起來是濃稠的焦糖色醬料，吃起來口味酸酸甜甜。
「肯瓊醬」：韓國麥當勞改良美國南方的肯瓊醬，加入黃芥末與韓式辣醬，打造出韓式風味的肯瓊醬，混入甜辣滋味的滑順美乃滋，香氣強烈，吃起來濃郁酸甜、微辣帶勁。算是有著辣辣尾韻的美乃滋，但辣感很清爽，口感也不膩；是5款醬料中辣度最高的1款。
「甜辣醬」：醬料質地偏糖醋醬，但沒有那麼甜、也沒有肯瓊醬那麼辣，算是在兩種醬的中間值。吃的時候酸味跟辣味會一下子從口中竄出來，但不留痕跡。
「蜂蜜芥末醬」：接近美式餐廳常見的蜂蜜芥末醬，不過比一般市售的芥末味更為溫和，有芥末香氣但沒什麼辣度、也不會太甜，算親切版本的蜂蜜芥末醬。
「泰式香辣醬」：一撕開包裝直接聞到濃郁蒜香，有異國風味的香辣感，雖然氣味很濃郁，但吃起來辣度也沒有太重。
📌漢堡王：雞塊竟是BBQ風味！沾「甜酸醬」
漢堡王為了貫徹火烤美味，連雞塊都是BBQ風味，雞塊單吃是各家速食店中最有明顯調味的口味。官方表示「甜酸醬」採小酸提味、醬香入味、香甜後味，沾取時發現醬料質地偏水感、很容易滴落的程度，吃起來酸中帶有點蘋果香氣。
📌摩斯漢堡：「酸甜醬」有蕃茄香 隱藏版「摩斯辣醬」
摩斯雞塊主要以雞胸肉製成，搭配薄薄一層的特殊裹粉，幾乎沒什麼麵衣感。沾取的「酸甜醬」吃得到淡淡蕃茄醬香味；還有一款隱欌版沾醬是專門搭配和風雞腿塊的「摩斯辣醬」，以辣椒醬、紅辣椒、蕃茄和多種辛香料製成，一吃就感受到鮮明辣度，是4大速食店中辣度最重的一款沾醬。
📌繼光香香雞：「黃金鴨香寶」雞鴨塊！沾「酸甜醬」
繼光香香雞今年才首創將雞鴨肉混合而成獨家「黃金鴨香寶」雞鴨塊，還有著「撲克牌花色」造型。目前以沾取番茄醬和酸甜醬為主，直接選用大家都有印象的可果美歐美特「蕃茄醬」，純素口味偏酸蠻解膩；「酸甜醬」則是淡淡清爽的酸甜口味，不會太搶戲，沾完還是吃得到雞鴨塊本身的風味。