暑假速食優惠懶人包／麥當勞5款「買1送1」　漢堡王1元爽吃脆雞堡

麥當勞肯瓊醬掀雞塊醬料之亂！5款沾醬開箱　4大速食醬料盤點試吃

▲麥當勞回歸肯瓊醬，掀起速食雞塊醬料之亂！雞塊什麼沾醬最對味？開箱麥當勞5款沾醬，再搭配漢堡王、摩斯漢堡、繼光香香雞共4大速食醬料盤點試吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞回歸肯瓊醬，掀起速食雞塊醬料之亂！雞塊什麼沾醬最對味？開箱麥當勞5款沾醬，再搭配漢堡王、摩斯漢堡、繼光香香雞共4大速食醬料盤點試吃。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

麥當勞肯瓊醬回歸，再度掀起速食雞塊醬料之亂！想吃雞塊什麼沾醬最對味？《NOWnews今日新聞》不只一次幫大家開箱麥當勞5款沾醬，再搭配漢堡王、摩斯漢堡、繼光香香雞共4大速食醬料盤點試吃。

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📌麥當勞5大夢幻沾醬！糖醋醬、肯瓊醬爭高下
「糖醋醬」：以果糖、醋，搭配杏桃濃縮汁、烏斯特醬粉及照燒醬調製，看起來是濃稠的焦糖色醬料，吃起來口味酸酸甜甜。

「肯瓊醬」：韓國麥當勞改良美國南方的肯瓊醬，加入黃芥末與韓式辣醬，打造出韓式風味的肯瓊醬，混入甜辣滋味的滑順美乃滋，香氣強烈，吃起來濃郁酸甜、微辣帶勁。算是有著辣辣尾韻的美乃滋，但辣感很清爽，口感也不膩；是5款醬料中辣度最高的1款。

「甜辣醬」：醬料質地偏糖醋醬，但沒有那麼甜、也沒有肯瓊醬那麼辣，算是在兩種醬的中間值。吃的時候酸味跟辣味會一下子從口中竄出來，但不留痕跡。

「蜂蜜芥末醬」：接近美式餐廳常見的蜂蜜芥末醬，不過比一般市售的芥末味更為溫和，有芥末香氣但沒什麼辣度、也不會太甜，算親切版本的蜂蜜芥末醬。

「泰式香辣醬」：一撕開包裝直接聞到濃郁蒜香，有異國風味的香辣感，雖然氣味很濃郁，但吃起來辣度也沒有太重。

▲麥當勞麥克雞塊5大沾醬，由左至右：糖醋醬、肯瓊醬、甜辣醬、蜂蜜芥末醬、泰式香辣醬。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞麥克雞塊5大沾醬，由左至右：糖醋醬、肯瓊醬、甜辣醬、蜂蜜芥末醬、泰式香辣醬。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞雞塊5大沾醬，顏色、質地、口味一次開箱。（圖／記者蕭涵云攝）
▲麥當勞雞塊5大沾醬，顏色、質地、口味一次開箱。（圖／記者蕭涵云攝）
📌漢堡王：雞塊竟是BBQ風味！沾「甜酸醬」
漢堡王為了貫徹火烤美味，連雞塊都是BBQ風味，雞塊單吃是各家速食店中最有明顯調味的口味。官方表示「甜酸醬」採小酸提味、醬香入味、香甜後味，沾取時發現醬料質地偏水感、很容易滴落的程度，吃起來酸中帶有點蘋果香氣。

▲漢堡王「甜酸醬」醬體偏水、質地很清透。（圖／記者蕭涵云攝）
▲漢堡王BBQ口味的雞塊，沾帶有蘋果香氣的甜酸醬（圖／記者蕭涵云攝）
▲漢堡王「甜酸醬」醬體偏水、質地很清透。（圖／記者蕭涵云攝）
▲漢堡王「甜酸醬」醬體偏水、質地很清透。（圖／記者蕭涵云攝）
📌摩斯漢堡：「酸甜醬」有蕃茄香　隱藏版「摩斯辣醬」
摩斯雞塊主要以雞胸肉製成，搭配薄薄一層的特殊裹粉，幾乎沒什麼麵衣感。沾取的「酸甜醬」吃得到淡淡蕃茄醬香味；還有一款隱欌版沾醬是專門搭配和風雞腿塊的「摩斯辣醬」，以辣椒醬、紅辣椒、蕃茄和多種辛香料製成，一吃就感受到鮮明辣度，是4大速食店中辣度最重的一款沾醬。

▲摩斯漢堡雞塊除了沾「酸甜醬」，還有隱藏版「摩斯辣醬」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲由左至右：摩斯酸甜醬、隱藏版「摩斯辣醬」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲沒想到4大速食店最辣的醬料在摩斯漢堡。（圖／記者蕭涵云攝）
▲沒想到4大速食店最辣的醬料在摩斯漢堡。（圖／記者蕭涵云攝）
📌繼光香香雞：「黃金鴨香寶」雞鴨塊！沾「酸甜醬」
繼光香香雞今年才首創將雞鴨肉混合而成獨家「黃金鴨香寶」雞鴨塊，還有著「撲克牌花色」造型。目前以沾取番茄醬和酸甜醬為主，直接選用大家都有印象的可果美歐美特「蕃茄醬」，純素口味偏酸蠻解膩；「酸甜醬」則是淡淡清爽的酸甜口味，不會太搶戲，沾完還是吃得到雞鴨塊本身的風味。

▲繼光香香雞「黃金鴨香寶」雞鴨塊有2種沾醬。（圖／記者蕭涵云攝）
▲繼光香香雞「黃金鴨香寶」雞鴨塊有2種沾醬。（圖／記者蕭涵云攝）
▲由左至右：可果美歐美特「蕃茄醬」、「酸甜醬」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲由左至右：可果美歐美特「蕃茄醬」、「酸甜醬」。（圖／記者蕭涵云攝）

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