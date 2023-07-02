劉柏君母憂台灣戰爭　賴清德：會盡力維持兩岸和平

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賴清德競選辦公室今天發布新聞稿指出，賴清德推出全新系列影片「我們，棒球人」，首集「曾經，棒球場只有男性」12時上線，邀請台灣首位女性棒球主審、也是電視影集「通靈少女」的主角原型劉柏君指導賴清德。
賴清德穿戴盔甲般的裝備後迅速上手，喊出多條專業術語，熟練程度讓劉柏君驚喊「要罵你的台詞都想好了，結果都沒有機會讓我用」。
賴清德、劉柏君都是資深棒球迷，兩人在影片中聊起從小看棒球的共同經驗，特別是常常大罵裁判不公，劉柏君因此決定自己下場當裁判。她打趣說，賴清德很適合當棒球裁判，因為無論怎麼做都有一半的人會批評，顯示做裁判或執政者都不容易。
作為台灣第一位女性棒球主審，劉柏君經歷種種性別歧視，球場環境、裁判裝備、他人眼光起初都對女性相當不友善，甚至曾經遭遇性騷擾，差點斷送裁判生涯。劉柏君回憶，當時憑著洋基隊教練的重要提醒「做人誠實正直，相信自己是專業裁判」一路堅持至今，曾獲國際奧會女性與運動世界獎。
劉柏君在此次「MeToo」運動勇敢發聲，她也「直球對決」，詢問賴清德如何看待近期熱議的性平議題。
賴清德強調「零容忍」原則，一定全力保護受害者，查證屬實後，一律開除、永不任用加害者並移送法辦。他補充，行政院將於7月提出「性平三法」修法，鼓勵受害者發聲並提供妥善保護，期盼打造更平等、相互尊重的台灣社會。
劉柏君說，不論是女性還是男性，可能或多或少都有些相關創傷，她希望讓傷痛化為力量，一起開始面對這項改變。賴清德表示，社會轉換過程必然充滿艱辛，但只要勇敢面對，有決心，一定能持續進步。
此外，劉柏君也感性提到，母親生於二戰期間，一輩子都在擔心台灣再次戰爭，賴清德則請劉柏君幫忙告訴父母，未來一定會盡力維持兩岸和平，讓台灣人安居樂業，而這也是他棄醫從政的最大目標。（編輯：楊凱翔）1120702