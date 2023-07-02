射殺非裔少年引民怨！法國4.5萬警防暴動　第5夜趨向平靜

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法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）在推特上發出對最新貼文指出，由於安全部隊堅決行動，當晚的暴動狀況比以往更加平靜。達馬南預估，當晚被逮捕的人數為427人。自上個月27日以來，累計已經有約2800人被逮捕。
報導表示，數百名警察和消防員為了鎮壓示威暴動而受傷。法國當局未公布示威者的受傷人數，但在海外領土法屬圭亞那傳出有一名54歲男子被流彈擊中身亡。
奈爾已於1日被下葬在巴黎郊區楠泰爾公墓，當天他的棺木從清真寺台到公墓，有數百人站在路邊悼念送行，許多阿拉伯人和非裔人士來到墓地悼念。
法國這幾天的騷亂，也對法國總統馬克宏造成影響，他原定2日前往德國進行國是訪問，成為23年以來首位訪德的法國總統，但1日時馬克宏致電給德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier），表示考量到國內安全局勢，必須將行程延後。
報導表示，這起事件顯示出，法國的周邊社區仍持續存在貧困、騎士、失業和其他問題，而奈爾的這起事件成為了導火線。而這也並非首次法國警察射殺臨檢不停的駕駛，去年就有13人因此斃命，但檢方認為在奈爾事件中，開槍警員使用槍械的情況並不合理，目前暫時以故意殺人罪嫌偵辦。