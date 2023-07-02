方季惟「靠手相」變周星馳電影女主角！親揭星爺私下很愛鬧她
由曾國城主持的節目《一袋女王》日前邀請「軍中情人」方季惟上節目分享20歲時難忘的故事，方季惟表示，當年就是因為「軍中情人」的稱號獲得向華勝面試邀約，最後靠著「手相」成為周星馳電影《賭俠2之上海灘賭聖》女主角，也曝光星爺私下活潑又逗趣的一面。
記者詹鎰睿/綜合報導
方季惟回憶，20歲時期的她最常就是跑外島勞軍，人生中勞軍次數超過160次，被譽為「軍中情人」，她說，當時正和潘美辰在馬來西亞跑完30場演唱會，然而，唱片公司老闆卻要她直接飛香港好好休息，雖然充滿懷疑，但方季惟還是照做，並在唱片公司經理的陪同下來到香港。
而在第一天到達時，已經接近晚上10點，此時，方季惟已經卸妝準備睡覺，突然接到經理告知有部電影想找她演，並要她下樓跟片商聊聊。結果到了現場，方季惟才知道要面談的對象是香港影壇要角向華勝，正在找台灣女主角，經由製作人葛福鴻的引薦下，唱片公司才會謊稱要方季惟到香港休假，但其實是來面試的。
當時，向華勝一看到方季惟後，先是說了電影裡女主角要演出雙胞胎角色，一個是5歲智商，另一個則是大小姐，說完後向華勝就看起了方季惟的手相，並笑稱她的手相裡有成功紋，因此決定由方季惟演出女主角。這段故事讓主持人曾國城笑說：「他不看長相，看手相的。」
曾國城也好奇方季惟，跟周星馳合作是什麼樣的感覺，方季惟則說，當時周星馳同時要拍5部電影，雖然很忙，但也很愛鬧她，有次周星馳知道她要唱廣東話主題曲，就在現場示範如何發音，一唱完馬上就被吳孟達吐槽：「不要聽他的。」方季惟這才知道周星馳是在開玩笑，而電影一上映就創下1.7億票房佳績，被大家羨慕說：「好精彩的20歲。」