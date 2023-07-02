刷卡保平安！神明信用卡首見關公卡　銀行搶發看好剪卡少動卡率高

我是廣告 請繼續往下閱讀
兆豐銀行總經理胡光華表示，由於宗教信用卡本身除了支付功能外，清一色都有公益捐款的功能，提撥幅度約從0.25%到1%不等，加上年度消費滿額都能獲得一整年的免費點燈，讓信徒能省去現場排隊的麻煩，因此，民眾辦卡後的忠誠度通常高於一般信用卡，加上卡面往往是神明像，又都有過爐加持的平安符功能，辦了就幾乎不可能剪卡，有效卡率往往可以高達8成以上，也因此成為市場上剪卡率跟呆卡率都最低的信用卡，預估在全台信眾支持下，這張卡首年發卡量有機會突破萬張。
在宗教神明卡刷卡優惠部分，以兆豐銀行這張關公卡來說，除提撥一般消費0.25%捐贈予「社團法人中華關聖帝君文化交流協會」用做公益、捐款單筆滿萬元還會贈送金銀錢母套組，新戶辦卡首刷滿3千元還能獲得市價600元財神燈、年消滿6萬再送光明燈，宮內祈福點燈及購買結緣商品也可享9折與紅利2倍送，相當於25元2點，而且每張卡片不僅過爐祈福，還特別經過誦經加持，如同平安符，辦卡刷卡同時也有庇佑。
其他像是華南銀行大甲媽祖認同卡則是每筆消費提撥0.25%予大甲媽社會福利基金會，每年消費累積滿5萬元能於次年免費點燈，且每額外累積刷滿2萬元，可再指定代點1盞祈福燈；台中銀行發行的大甲媽祖平安卡，也有提供消費30元回饋1點紅利，亦提撥0.35%捐給大甲鎮瀾宮做公益，年消費滿10萬元可於次年由銀行代點光明燈；。
土銀白沙屯拱天宮媽祖認同卡則提供國內消費1%現金回饋，也是所有神明信用卡中回饋率最高；合庫銀鹿港天后宮認同卡、台灣企銀北港朝天宮認同卡都提供國內消費回饋0.5%、海外給1.5%刷卡金，其中合庫銀行年消費滿10萬元次年享代點燈服務，台灣企銀則是年刷滿6萬元免費點燈，每額外多刷2萬元可多1人點燈，最多可到5人。