稱民眾對政府要求無限　賴清德：盡力去做、沒有最好只有越做越好

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賴清德表示，明年這場選舉牽動整個台灣的未來，明年1月13日一定要出來投票，讓他可以高票當選，在總統蔡英文所領導的民主、自由路線上壯大台灣，並懇請大家宣傳近幾年政府的執政成績積極去拉票，
賴清德說，首先是長照2.0政策，政府的民調報告指出，有高達9成民眾滿意政府所推動的長照2.0政策，對比總統馬英九時代長照據點僅2千多個，現在已超過1萬2千個據點；而長照服務員也從2萬多人，成長到9萬多人，且薪水也提升，居家型長照員薪水可以達4萬以上，機構式長照員也3萬2千元以上；預算上，也從馬英九政府時期的五十億元已提高至六百五十億元，展現民進黨照顧老人的決心。
賴清德指出，民眾對政府的要求是無限的，政府要盡力去做，沒有最好，只有越做越好，在競選時，應該在政黨間做比較，若批評民進黨執政不佳，國民黨應拿出其執政時期的成績出來做出較，事實是，民進黨長照政策比國民黨8年執政時期做的要好，正因為如此，民進黨才能向民眾爭取支持。
賴清德在談到育兒政策時，除提到馬英九時代，0到2歲一個月領3000元，而2到5歲皆無津貼可領，是在他擔任行政院長任內時，把沒領到津貼的年齡層全面補助，也談到蘇院長任內對育兒福利的增加。他表示，過去馬英九時代對於0到6歲的照顧，一年只編列150億元預算，民進黨執政一年已達1100億元預算。
接續在教育政策上，賴清德指出，讀國立大學學費6萬2千元，私立學費一年大概11萬元，國立和私立的差距5萬多元，其中讀私立大學都是一般家庭偏多，讀公立大學反而是經濟狀況較佳的家庭，進一步探究，主要來自於教育資源的多寡，教育資源好學生成績也會較優，較能考上公立大學，因此，提出應補助私立大學學費，政府至少要補助50％，行政院長陳建仁更進一步加碼，補助至7成達3萬5千元，另外，若家庭總收入低於70萬元以下，政府再補貼學生2萬元，合計5萬5千元；若家庭總收入介於70萬元至90萬元間，政府補貼學生1萬5千元，合計5萬元，趨近於公立大學學費；並針對所有高中職免學費。
賴清德說明，政府之所以能提出這些補助的預算來源，是因為近幾年台灣總體經濟發展良好，包括科技業、機械業等，讓國家稅收增加，近4年歲計剩餘達一兆一百多億元，因此當經濟好，稅收增加，有足夠資源，政府理應做更多。賴清德也說，用政府的政績去拉票，數據展示，蔡英文政府近7年多所做的政績，與馬英九政府時期相比較，做的更多且更好，再次懇請支持他。