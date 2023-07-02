鼓勵使用TPASS卡！南高屏行政院通勤月票TPASS上線
南高屏行政院通勤月票TPASS上線啟航儀式於1日下午，在高雄車站B1大廳舉行，正式宣告南高屏行政院通勤月票上路，適用於台南、高雄、屏東三縣市內捷運、台鐵、市區客運(公車式小黃)、公路客運、公共自行車(前30分鐘免費)以及渡輪，且自即日起加入高雄區間台鐵搭乘，提供學生和通勤族更便利的服務，也減輕荷包負擔。
記者黃守作／高雄報導
南高屏行政院通勤月票TPASS上線啟航儀式，是由副總統賴清德主持，行政院院長陳建仁、交通部部長王國材、交通部公路總局局長陳文瑞、交通部台灣鐵路局局長杜微、高雄市長陳其邁、台南市副市長葉澤山、屏東縣副縣長黃國榮、高雄市區監理所所長劉育鱗、高雄市交通局局長張淑娟、市府各局處單位及高雄捷運公司、各票證公司及相關客運業者與會。
副總統賴清德表示，此項政策是全民的福音，整合跨縣市和跨交通工具的服務，使公共運輸工具更加便利，對於國民通勤及觀光旅遊更是一大助力，南高屏地區的居民現在可以利用多種交通方式，包括捷運、輕軌、公車、客運、台鐵、渡輪和公共自行車，根據個人需求靈活選擇，同時也促進城市發展與環境保護的平衡。
行政院院長陳建仁指出，南高屏縣市積極推動TPASS通勤月票政策，高雄市長陳其邁於今年4月7日就提出399方案，展現了積極的態度，在疫後的重建預算中，TPASS計畫得到了充分的重視，政府不僅承諾在特別預算用完後，繼續支持TPASS，更強調公務預算將持續支持其永續發展，讓市民長期受益，TPASS的推行不僅讓大眾乘車更方便，更是展現政府對市民的關懷和承諾。
交通部公路總局局長陳文瑞表示，南高屏TPASS行政院通勤月票透過中央與在地的共同努力，期許這串聯南台灣三大縣市生活圈交通服務，能觸及到更多通勤民眾與莘莘學子，照顧在地跨區旅次，讓更多人選擇搭乘公共運輸，進而達到淨零減碳的目標。
高雄市長陳其邁說，先前北部在討論月票政策時，高雄即積極向中央爭取亦須傾聽南部聲音、納入南部補貼，以更促進交通平權，縮短南北資源差距，感謝行政院通勤月票政策的推出，使高雄市民享受到更多便利，如偏鄉、原鄉市民只需辦理一張高雄境內399月票，便可搭乘公車式小黃前往市區就醫，或在旗山轉運站搭乘快速公車，促進偏鄉的交通平權，並提高居民的生活品質。