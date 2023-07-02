猩猩籠子改裝「光室咖啡」 壽山動物園暑假12歲以下兒童免費入園
為迎接歡樂暑假的到來，高雄市壽山動物園於暑假期間推出全國12 歲以下兒童免費入園的優惠，高雄市長陳其邁今（2）日出席園內「光室咖啡」開幕儀式，利用原黑猩猩家將鐵籠轉化成咖啡廳，與市民朋友一同見證「新動物園運動」完成的最後一塊拼圖，為市民及遊客提供全新的休憩與娛樂場所。
記者鄭婷襄／高雄報導
陳其邁表示，壽山動物園新啟用的「光室咖啡」是將猩猩原本的籠子改造而來，也為遊客提供生命教育的機會，讓大家更了解生態中動物的感受，進而培養對動物保護的意識。同時，「光室咖啡」也為遊客提供了一個舒適、富有人文氛圍的休憩場所，讓大家在參觀動物園的同時，也能享受香濃的咖啡。
陳其邁也提及，「新動物園運動」是動物園成立40年多年來最大規模的整建，以提升動物福祉為目標，過程中，除邀請獸醫師公會、建築師公會、自然生態學者等代表提供專業建議與指導外，更獲公共工程金質獎肯定。
觀光局則說明，壽山動物園的戲水天堂一親水廣場於7月1日重新開放，暑假期間每周六日除延長開園時間至下年6點半外，再加碼全國12歲以下兒童免費入園，更推出親子互動DIY體驗、保育小劇場、動物明星票選及與屏東林管處合辦「魔法保安林尋寶記」特展等內容，讓大小朋友跟著動物們一起FUN暑假。