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貓咪繼承富婆「9千萬遺產」！法院開放領養　156人搶破頭

▲美國佛州一位84歲富婆，在去年11月離世，但卻以遺囑保護了家裡還活著的7隻貓咪，讓他們繼承了總價約280萬美金的遺產。（圖／Humane Society of Tampa Bay）
▲美國佛州一位84歲富婆，在去年11月離世，但卻以遺囑保護了家裡還活著的7隻貓咪，讓他們繼承了總價約280萬美金的遺產。（圖／Humane Society of Tampa Bay）

記者潘毅/綜合報導

常有人說寵物已經是人類的家人，但真的有人以超狂實際行動做到了！美國佛州一位84歲富婆，在去年11月離世，但卻以遺囑保護了家裡還活著的7隻貓咪，讓他們繼承了總價約280萬美金的遺產(約新台幣8千7百萬)，後續這些貓咪也被法院裁定開放領養，更吸引破百人搶破頭申請。

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據《FOX NEWS》報導，家住美國佛州的南西（Nancy Sauer），自丈夫和唯一的兒子相繼過世之後，就與7隻波斯貓相依為命生活，而到了2022年11月，南西也以84歲高齡壽終正寢。

南西早已考量到這種情況，在生前立下遺囑要將遺產分給7隻貓咪，位於坦帕市（Tampa）價值美金250萬元（約新台幣7千8萬元）的豪宅讓貓咪們繼續居住，並聘請寵物保姆繼續照顧這些貓，直到最後1隻貓咪去世之前，任何人或單位都不能出售這棟房子，同時明示剩餘的30萬美金（約新台幣935萬）財產，也全權由寵物繼承。

▲貓咪。寵物是人類的家人，真的有人以實際行動做到了！（示意圖／Pexels）
▲寵物是人類的家人，真的有人以實際行動做到了！（示意圖／Pexels）
然而世事難料，自南西逝世半年後，她的20年老友就在前往豪宅探訪時，發現寵物保姆竟讓貓咪們生活在髒亂的環境，也沒有善盡照顧責任，因此她求助動物收容所「坦帕灣人道協會」（Humane Society of Tampa Bay），最終當地法院宣判將貓咪送至動物收容中心並開放領養。

「坦帕灣人道協會」也表示，自從7隻貓咪開放認養後，已經有156人提出申請要認養，執行董事雪莉（Sherry Silk）指出，南西的遺產足以永久支付7隻波斯貓的食物、醫療及美容費用。因此所方對於領養者資格篩選特別嚴格，新飼主要先支付貓咪的各項費用，後續才能透過法律程序請款，確保南西的遺願能被遵守。

值得一提的是，目前7隻貓咪已經有一隻被領養成功，罹患心臟病的波斯貓雪球（Snowball），已經被過去的主治獸醫領養，獲得妥善的照顧。

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