侯友宜昨合體韓國瑜「偷拉近椅子」？朱立倫：見縫插針大可不必
國民黨總統參選人侯友宜昨與前高雄市長韓國瑜「世紀同框」，但韓在致詞期間未提及「支持侯友宜」，而侯也被媒體捕捉趁韓上台時，將椅子偷偷拉近往自身方向靠，因而被諷「侯友移」。對此，國民黨主席朱立倫今（2）日受訪表示，用惡意的話見縫插針大可不必，大家都是用誠意表達對侯的支持。
記者翁子竣／台北報導
2024國民黨總統暨立委候選人「鳳鳴朝陽、萬眾一心」造勢大會今下午於北市典華飯店大直館6樓正式舉行，侯友宜、朱立倫及台北市長蔣萬安、前總統馬英九、前台北市長郝龍斌，和7名國民黨台北市立委候選人皆響應出席，展現藍營大團結氣勢。
針對侯友宜、韓國瑜兩人昨於「黃復興黨部成立67周年會慶暨動員大會」同框時，侯友宜被指趁韓國瑜上台偷偷拉椅子往自身方向靠。朱立倫會前受訪表示，感謝韓國瑜趕上來參加盛會，一方面祝賀黃復興67週年，一方面表達對侯友宜支持，彼此交談非常多相談甚歡，開了很多玩笑。
朱立倫提到，看到網路上有一些好朋友，用玩笑甚至用惡意的話見縫插針，他強調「完全大可不必」，若是如此韓國瑜就不用來到現場，大家都是用最高誠意表達對侯友宜的支持，如何團結大家、整合力量。朱也指出，這是第一次，未來還會有很多公開跟私下的場合討論接觸。