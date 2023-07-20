黃牛地獄7／《文創法》打牛嘸用？律師揭主因　這國超狂罰2000萬

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消費者文教基金會副董事長徐則鈺接受《NOWnews今日新聞》專訪時表示，無論是演唱會、體育賽事的票券，在全球尤其是歐美國家，都是採「市場自由」的機制，「你的票要怎麼轉手是你的權利，政府無從干涉！」但在台灣，熱門運動就那幾個，藝文票券最主要也都是演唱會被瘋搶，市場小、需求又大的情況下，黃牛就成為難解之題。
除了上述原因，徐則鈺分析，以目前台灣的情況來看，單就演唱會，小巨蛋的座位數根本無法容納熱門場次想進場的人數，相較於國外足球場，動輒4至5萬個座位，台灣根本無法提供符合市場需求的票券，所以每次總會有民眾無論透過任何方式，都想拿到入場券，就算再高價，也要一睹偶像風采。
《文創法》還有很大改善空間！剛上路還有許多黃牛「灰色地帶」
徐則鈺指出，過去《社會秩序維護法》規定，「非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者，處三日以下拘留或18000元以下罰鍰。」當時就有許多黃牛鑽條文漏洞，稱手中的票不是「購買」的，而是別人送的，因此自己在加價轉售，根本沒有違法。
而《文創法》未來可能也會有類似情況發生，《文創法》的目前條文是「不得將藝文表演票券以『超過票面金額』或定價販售」，從字面上來看，黃牛若透過類似「買鋼琴送課程」的案例，將利益刻意灌在票券外的其他物品，那這樣是否在《文創法》規範的合理範圍內，這是法院和文化部需思考的重點。
徐則鈺進一步說明，利用附加物品賣票的方式一直都有，而文化部最初設立的《文創法》草案中，其實有明訂「可以允許10％的價差」，其中包含票券手續費、快遞費等，但最後被立委質疑「這也是黃牛行為」因而取消。但他認為，只要有任何「搭售」的行為，都應該納入「超過票面金額或定價販售」的範圍去處理，《文創法》應該要管得到這塊。
國外黃牛「幾乎沒有特定法規限制」！僅日本曾祭出罰則
實際再參考台灣以外的情況，像是澳洲規定供應商不能以「不當技巧」促使消費者購買黃牛票，祭出開罰100萬澳幣（約新台幣2000萬）的罰款。另外，澳洲的一些州和地區也有自己的法律規範，所以如果被發現違反當地的法律可能會面臨額外的罰款和監禁，昆士蘭州就是澳洲最早規管炒賣黃牛門票的州之一！
另外則是日本在2019年實施的《禁止票券不當轉賣法》，法案規定的對象包括買賣雙方，因此購買黃牛票的一方也會犯法，經定罪最高可判處1年監禁及罰款100萬日元（約新台幣27萬元），但除了上述兩個國家外，其他國家對於黃牛的「明訂規定」其實並沒有那麼嚴格，大概就像過去台灣《社維法》同樣等級。
不過，徐則鈺也透露，日本在2020年東京奧運前，因為擔心各場館票券被有心人士用高價轉售，因此通過《入場卷不正當轉賣禁止法》，黃牛可能被處100萬日圓以下罰款，或1年以下有期徒刑，甚至是兩者並罰，但由於疫情因素，東京奧運在2021舉辦時觀眾數少，票券需求降低，後來這項法條並沒有實際運作。
然而回過頭來看台灣的《文創法》在缺乏其他國家「嚴格案例」參考下，加上市場環境大不相同等條件，很難評估《文創法》究竟能否有效遏止黃牛，目前相關規範是，如果超過票面金額或定價販售票券，包含綁物販售、以物換票，只要有獲利都是黃牛，罰鍰將會落在「票面價格」或「定價」的10至50倍，且按票券張數計算，每一張都要罰，規定是否真的能有效遏止黃牛生態，恐怕還是要等上路一段時間，才能看出成效並且去修正規範內容。
黃牛如同殺不死的蟑螂！《文創法》不會是最終解答
徐則鈺強調，目前《文創法》最大的問題還是落在文字的敘述，除了上述提過的「加價販售」外，還有「以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦或其他相關設備購買藝文表演票券」中，所謂的「不正方式」究竟如何判定？無論是透過「搭售」或賣搶票機器人、賣電腦設備等方式，黃牛幾乎很難消除，主管機關和消基會，多半只能呼籲民眾不要買黃牛，或盡量到合法平台購票。
總結來說，無論是過去的《社維法》或現在的《文創法》，在法規的「文字上」應該要更精雕細琢，《文創法》正式上路時間還不長，短期內對消費者來說，確實可能讓「票比較好搶」，但未來法條的灰色地帶仍有改善空間，若回歸原始面，黃牛氾濫仍的主因，還是和「台灣市場小、場地小」，導致的供不應求導致。
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