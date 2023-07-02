汪小菲預告接大S家人返北京！自信滿滿：要光宗耀祖放鞭炮
隨著疫情解封，汪小菲和離婚的前妻大S關係似乎趨於和緩，他恢復過往每個月來台兩次的頻率，和親近的家人會面，接連幫他們舉辦生日派對，快速增進感情，近日剛過42歲生日的汪小菲，心情相當不錯，昨（1）日主動曝露行蹤，表示已經抵達台灣，暑假會把家人帶回北京「光宗耀祖」，讓網友相當驚訝。
記者江芷稜/綜合報導
汪小菲昨天在車裡直播，透露自己剛抵達台灣，正在前往和家人聚會的路上，自信滿滿表示要帶家人回北京過暑假，強調汪家是很傳統的家庭，「我們老汪家的二汪，就必須回到北京來光宗耀祖」，要是順利接回家人，會在北戴河放炮慶祝給網友們看。
汪小菲之前一連串曝光家人隱私的行為，讓大S很不開心，他這次學乖了，對粉絲提及會兼顧事業、家庭，許下生日願望就是帶家人回北京，願望不能白許，台北行還要帶他們去吃龍蝦，但這次只拍龍蝦給大家看，不會讓家人露臉，怕又節外生枝。
網友看了汪小菲直播，見他自信滿滿的樣子，似乎有十足把握，推測應該是與大S協調成功，紛紛表示「這回別再雷聲大雨點小啊，最後又是一個人灰溜溜回來」。《NOWnews今日新聞》詢問大S經紀人，目前尚未獲得回覆。